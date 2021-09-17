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Кирьяков: «Отмена лимита ударит по сборной. Нужно ввести потолок зарплат»

17 сентября 2021, 13:56

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об идее отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Проблема серьезная: с одной стороны, наша молодежь и игроки Премьер-лиги не дотягивают до уровня таких турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы, с другой – лимит на легионеров защищает интересы сборной.

Я согласен с тем, что если мы его уберем, то через несколько лет увидим в составе сборной игроков, которые протирают скамейки запасных в своих клубах. Это ударит по сборной.

Понятно, что клубный футбол заинтересован в отмене лимита. Яркое подтверждение и доказательство тому – «Шериф». Но этот путь не для нас, о сборной нельзя забывать.

Нужно ввести потолок зарплат, переключиться на бонусы. Для примера: игрок будет получать определенную сумму, если сыграет десять матчей в основном составе. Зарплаты при этом у всех должны быть одинаковыми и достаточно маленькими, игроки должны стремиться к прогрессу.

Фиксированные большие зарплаты убивают у них желание и интерес к прогрессу. На этом в ближайшее время надо сделать акцент – надо материально стимулировать игроков работать над собой усерднее, чтобы они проявляли себя в тренировочном процессе и стремились играть за основной состав.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
18 сентября в 15:41
А в первенстве Украины наоборот.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
18 сентября в 11:34, ред.
Вам про Фому, вы - про Ерёму)) смысл сравнивать сборные и футбольные клубы?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
18 сентября в 11:33
О. господи...как всё сложно у тебя) Всё проще гораздо: гос.деньги - на развитие футбола в стране, на ДЮСШ, на детских тренеров, но никак не на футбольные клубы) тогда и уровень молодых российских футболистов вырастет и у клубов не будет нужды покупать легионеров пачками...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
18 сентября в 11:31
А сборная Бразилии выступает успешнее Украины. Предлагаете украинцам болеть за бразильцев?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 сентября в 11:29
Но Шахтёр всё-таки при всём при этом успешнее выступает в Европе чем Киев )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
18 сентября в 11:08, ред.
А кстати в отличие от Шахтёра в Динамо Киев в основе 9 украинцев и только 2 лега и они опережают шахтёр, в котором одни бразилы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
18 сентября в 11:06
Именно так. Российский подход к бизнесу.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 сентября в 09:51, ред.
А у нас если клубы и частные, как например, Спартак или ранее был Анжи, то они чаще всего оказываются игрушками в руках своих недалёких хозяев, которые ни черта не соображают в футбольном хозяйстве и плевать хотели на фанатов. Дескать, я хозяин и делаю с командой что хочу...захочу - вложу деньги, а надоест играться - заброшу в небытие...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
18 сентября в 09:48
Потолок зарплат + отмена госфинансирования + отмена лимита = успех...
112910415
112910415
18 сентября в 09:12
в наших реалиях потолок не соблюсти, хитрить будут
второй
второй
17 сентября в 18:57
всегда говорил-"Было у отца три сына - два умных, а третий футболист"
альсато
альсато
17 сентября в 15:31, ред.
Крылья Советов (по хоккею с шайбой) собрано в 1975 году из отказников-обыграло в чемпионате НЕПОБЕДИМЫЙ ЦСКА, административное ДИНАМО, и пресловутый СПАРТАК-только благодаря тому, что ребятам пообещали по квартире и машине!))))
альсато
альсато
17 сентября в 15:25
"потолок" зарплаты-это БИЧ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ и ИНИЦИАТИВЫ!....экономисты и юристы-заушные))))))
dadrail
dadrail
17 сентября в 15:00
ну тут еще можно поспорить...
За адекватность
За адекватность
17 сентября в 14:29
На мой сугубо субъективный взгляд, ничего со сборной не случится хоть с отменой лимита, хоть с полным запретом на легионеров. Как уже не раз писал, была, есть и будет середняком, который иногда может показать какой-то приемлемый результат на крупном футбольном форуме. Отмотаем 5-6 лет назад. Лимит был? Был. Бюджетные деньги были? Были. Довольно таки приличные зарплаты у футболистов были? Были. Но как-то в ЕК выступали нормально. По крайней мере стабильно набирали коэффициент в пределах 9-10, что позволяло уверенно себя чувствовать в первой десятке рейтинга, даже с претензиями на шестое место. А что же случилось? А на мой взгляд произошло следующее. Футбол сделал шаг вперед, а мы остались почивать на лаврах, впав в стагнацию, а затем и в деградацию. Не так давно была новость, что РПЛ находится на 19-м месте по интенсивности среди других Лиг. Где-то там же мы будем находится в ТК УЕФА со следующего сезона. Возможно никакой связи и нет, а возможно и есть. Пока наши клубы не начнут стараться играть в современный футбол в РПЛ, а будут сидеть в автобусах и бродить пешком по полю. ни о каких успехах в ЕК не может быть и речи. И хоть отменяй лимит, хоть запрещай легов, хоть кол на голове чеши, условно воз и будет ныне там. Как всегда личное субъективное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 14:28
Всё правильно Сергей говорит. Проблема не а лимите, а в завышенных зарплатах. И решать нужно именно эту проблему. Можно вывести из под потолка определённое количество футболистов. Это должно быть для того, чтобы иметь возможность пригласить сильного легионера, либо удержать в команде действительно сильного россиянина.
Вывести можно, например, 11 человек, так сказать основной состав.
Тогда будет стимул для игроков развиваться. Если перестал расти - обратно под лимит.
Если же мы совсем отменим лимит - клубы совсем перестанут заниматься развитием детско-юношеского футбола. Зачем - если можно купить готовых сербов или африканцев. К тому же не знаю кому как, а мне не интересно смотреть матч Чемпионата России, в котором не играют россияне.
P.S. Не надо мне приводить пример Шерифа или Шахтёра.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 сентября в 14:17
Шериф не показатель. Это частный клуб и его хозяин волен нанимать кого хочет, тем более, что в Молдавии нет клубов на госфинансировании. У нас таких 13 из 16 в РПЛ. Профессионалы сидят на шее у государства!!! Где это видано!
LAISMEN
LAISMEN
17 сентября в 14:03
У нас кто не работает тот ест.....
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