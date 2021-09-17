Кирьяков: «Отмена лимита ударит по сборной. Нужно ввести потолок зарплат»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об идее отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Проблема серьезная: с одной стороны, наша молодежь и игроки Премьер-лиги не дотягивают до уровня таких турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы, с другой – лимит на легионеров защищает интересы сборной.
Я согласен с тем, что если мы его уберем, то через несколько лет увидим в составе сборной игроков, которые протирают скамейки запасных в своих клубах. Это ударит по сборной.
Понятно, что клубный футбол заинтересован в отмене лимита. Яркое подтверждение и доказательство тому – «Шериф». Но этот путь не для нас, о сборной нельзя забывать.
Нужно ввести потолок зарплат, переключиться на бонусы. Для примера: игрок будет получать определенную сумму, если сыграет десять матчей в основном составе. Зарплаты при этом у всех должны быть одинаковыми и достаточно маленькими, игроки должны стремиться к прогрессу.
Фиксированные большие зарплаты убивают у них желание и интерес к прогрессу. На этом в ближайшее время надо сделать акцент – надо материально стимулировать игроков работать над собой усерднее, чтобы они проявляли себя в тренировочном процессе и стремились играть за основной состав.
Вывести можно, например, 11 человек, так сказать основной состав.
Тогда будет стимул для игроков развиваться. Если перестал расти - обратно под лимит.
Если же мы совсем отменим лимит - клубы совсем перестанут заниматься развитием детско-юношеского футбола. Зачем - если можно купить готовых сербов или африканцев. К тому же не знаю кому как, а мне не интересно смотреть матч Чемпионата России, в котором не играют россияне.
P.S. Не надо мне приводить пример Шерифа или Шахтёра.
Вывести можно, например, 11 человек, так сказать основной состав.
Тогда будет стимул для игроков развиваться. Если перестал расти - обратно под лимит.
Если же мы совсем отменим лимит - клубы совсем перестанут заниматься развитием детско-юношеского футбола. Зачем - если можно купить готовых сербов или африканцев. К тому же не знаю кому как, а мне не интересно смотреть матч Чемпионата России, в котором не играют россияне.
P.S. Не надо мне приводить пример Шерифа или Шахтёра.