Кирьяков: «Отмена лимита ударит по сборной. Нужно ввести потолок зарплат»

Бывший нападающий сборной России высказался об идее отмены лимита на легионеров в РПЛ .

Проблема серьезная: с одной стороны, наша молодежь и игроки Премьер-лиги не дотягивают до уровня таких турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы, с другой – лимит на легионеров защищает интересы сборной.

Я согласен с тем, что если мы его уберем, то через несколько лет увидим в составе сборной игроков, которые протирают скамейки запасных в своих клубах. Это ударит по сборной.

Понятно, что клубный футбол заинтересован в отмене лимита. Яркое подтверждение и доказательство тому – «Шериф». Но этот путь не для нас, о сборной нельзя забывать.

Нужно ввести потолок зарплат, переключиться на бонусы. Для примера: игрок будет получать определенную сумму, если сыграет десять матчей в основном составе. Зарплаты при этом у всех должны быть одинаковыми и достаточно маленькими, игроки должны стремиться к прогрессу.

Фиксированные большие зарплаты убивают у них желание и интерес к прогрессу. На этом в ближайшее время надо сделать акцент – надо материально стимулировать игроков работать над собой усерднее, чтобы они проявляли себя в тренировочном процессе и стремились играть за основной состав.