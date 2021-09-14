ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Президент РФС Дюков прокомментировал слова Путина об отмене лимита

14 сентября 2021, 21:25

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров.

Президент сказал о том, что необходимо регулирование этого вопроса, этой сферы, которая связана с использованием иностранных игроков. Мы не предлагали отказаться от регулирования, наше предложение – новый подход к регулированию использования иностранных игроков в России. Мы не ставили перед собой задачи создать условия, наиболее благоприятные для иностранных спортсменов, ущемив в правах наших футболистов. Задача и цель другая.

Наш подход направлен на повышение конкурентоспособности наших клубов, снижение их расходов, повышение конкурентоспособности наших игроков с сохранением их мотивации к развитию, что важно для сборной. В процессе обсуждения этого предложения в информационном поле всё свелось к обсуждению упрощённого варианта – что предложение подразумевает отмену лимита. Это не так. Если вы посмотрите на предложение РФС и то, что мы обсуждали с клубами – это минимальное гарантированное количество доморощенных игроков – восемь, но их может быть и больше. Это качественные требования к легионерам.

Это введение плавающего потолка зарплат. Это стимулирование российских клубов использовать российских молодых игроков – это финансовый стимул, это работает эффективнее, чем завышенные зарплаты и бонусы за российские паспорта. Этот подход кажется более правильным, он будет положительно влиять на конкурентоспособность.

Это комплекс мер, в том числе меры, направленные на стимулирование академий и ужесточение требований по работе со своими академиями. Но при этом ужесточения и требования к академиям клубов с нашей стороны предполагало, в том числе дополнительное стимулирование и финансирование тех академий, которые будут следовать нашим требованиям. Это комплекс взаимосвязанных мер, которые должны позволить решить задачу повышения конкурентоспособности клубов и игроков.

Мы заинтересованы, чтобы российские игроки выступали в наших клубах. Вы и сами прекрасно знаете, что основные поставщики игроков в сборную — это российские команды. Нам нужно, чтобы футболисты играли, но важный момент — это должны быть мотивированные футболисты. А клубы, которые подготовили молодых футболистов, получали за это вознаграждение.

Все новости
Шварц: «Отмена лимита не перевернёт ситуацию с футболом в России»
Сегодня, 09:09 Комментарии15
Матыцин считает, что лимит на легионеров не решит проблемы в футболе
02 октября Комментарии7
Федотов: «Наверное, „10+15“ — разумный формат лимита на легионеров»
02 октября Комментарии16
Президент «Ювентуса» рассказал о значимости проекта Суперлиги
28 сентября Комментарии53
Шварц прокомментировал возможную реформу РПЛ
24 сентября Комментарии29
«Ротор» выступает против реформирования ФНЛ по системе «Сатурн-20»
23 сентября Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
Tex
Tex
20 сентября в 19:02
Главный "эксперт" во всем уже все решил... Теперь эти "профи" побегут исполнять.
112910415
112910415
18 сентября в 09:05, ред.
принципиально, жёстко ... )
кто-нибудь понял, что он сказал ?!
radone
radone
15 сентября в 08:05
Царь слово сказал: лимит остаётся
Чист
Чист
15 сентября в 07:12
слова слова -и ничего окромя воды -был за отмену только срок не говорили -и ничего как хотят развивать футбол
kts99
kts99
15 сентября в 06:54
Можно это перевести?
xx7gurycu7bk
xx7gurycu7bk
14 сентября в 23:58
Тов прапорщик,а кракодилы летают, ты что рядовой рехнулся? А тов майор сказал что летают,ну если только низко, низко. Вот и весь словесный п.н.с Дюкова.
ermak6848
ermak6848
14 сентября в 23:48
Хвостом завилял ..
valt134
valt134
14 сентября в 23:05
ЧО? А можно на доступном русском языке? Не вашим, не нашим, так чтоль?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 сентября в 22:59
Меня удивляет как наши чиновники и футбольные и не футбольные тщательно обходят тему бюджетного финансирования профессионального футбола. А между тем, это вопрос ключевой. При отмене госфинансирования все само собой устроиться . и лимит (частник - владелец клуба имеет право нанимать госарбайтеров ()легионеров), и потолок зарплат (деньги надо будет зарабатывать, а не получать из бюджета). Ничего эффективнее рыночной экономики, в том числе и в футболе мир не придумал. Но уж больно жалко терять госкормушку!!!
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
14 сентября в 22:54
Царь сказал нет , значит нет , теперь все будут кричать что изначально говорили нет и их не поняли . Царя попросили сказать нет кто то кто на этом реально потеряет , царю сейчас да и раньше что скажут то он и говорит , анекдот про ООООО напоминает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 22:29
Газпром урегулирует возникщую проблему.
протон
протон
14 сентября в 22:24
Дюков толковый менеджер. Он хотя бы не просто кивает головой перед начальством, а что-то пытается изменить.
протон
протон
14 сентября в 22:23
Надеюсь, что Дюков сможет донести это до верхов.
В последние несколько месяцев, после увольнения Черчесова, всё больше проникаюсь к Дюкову и начинаю его всё больше уважать. Надеюсь, у него получится всё таки протащить эти реформы, о которых он говорит.
Тут постоянно пишут, что РФС и Дюков - Зенитовские, а Зенит государственный…
Но Дюков не слабо ответил царю, практически в прямую объясняя ему что тот не вдупляет в футболе вообще.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 21:59, ред.
Вот здесь реально пожалел, что не Черчесов комментирует слова Путина. Там бы было все понятно и четко: "Я полевой командир и должен исполнять приказ своего главнокомандующего. Хрен вам, а не отмена лимита. Ужесточаем!". А здесь куча фраз о мотивации, потолке зарплат, критериев для легионеров, академиях и реально конкретики нет. Понятно только, что полной отмены лимита не будет.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
14 сентября в 21:55
Не знаю как сейчас, но вот при Дике Адвокате, молодёжка получала зарплату только за победу,,а вот перелёты оплачивали родители
Ice van Reed
Ice van Reed
14 сентября в 21:53
Kosmos58
Kosmos58
14 сентября в 21:44
Питерские рулят ...
ABir
ABir
14 сентября в 21:42
Ещё одно подтверждение, что этот Дюков - не самостоятельная фигура и ничего сам не решает
pomor45
pomor45
14 сентября в 21:42
Посыл в целом и общем воодушевляет. Ждём такой же конкретики.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 сентября в 21:42
Дюков, хватит болтать
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 21:35, ред.
Букв много, но по сути очень много воды, конкретики никакой. Понятно что после заявления Путина РФС должен был как-то отреагировать, вот он и отреагировал. Вот только пока весь этот опус похож на отговорку. Это все уже не раз озвучивалось нашими руководителями, а подвижек абсолютно никаких нет. Хотя есть все же движение - движение вниз во всех рейтингах.
Посмотрим , чем нас "порадуют" наши чиновники? И главное - когда?
Ждем перемен.
Всем здоровья.
karnager
karnager
14 сентября в 21:29
Всех облизал, но сделает, как царь сказал
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 21:29
Я понял,что мы истолковали мнение главного болельщика ошибочно,из-за трудностей перевода.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100