По данным источника, нападающий ПСЖ Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти, вероятнее всего, смогут сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Встреча состоится во вторник, 28 сентября.
Месси пропустил несколько последних игр ПСЖ из-за травмы, как и Верратти.
А в итоге все рунальдуботы смотрят все матчи ПСЖ. На 100% причем.
Это называется величие Месси.
А в итоге все рунальдуботы смотрят все матчи ПСЖ. На 100% причем.
Это называется величие Месси.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!