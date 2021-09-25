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Месси и Верратти смогут сыграть за ПСЖ в матче ЛЧ против «Ман Сити»

25 сентября 2021, 12:32
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

По данным источника, нападающий ПСЖ Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти, вероятнее всего, смогут сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Встреча состоится во вторник, 28 сентября.

Месси пропустил несколько последних игр ПСЖ из-за травмы, как и Верратти.

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Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 18:50
Все заметили, когда Месси перешёл в ПСЖ все говорили Лигу 1 не будем смотреть??))
А в итоге все рунальдуботы смотрят все матчи ПСЖ. На 100% причем.
Это называется величие Месси.
Nazi
Nazi
25 сентября в 15:59
Ну все капец, ходячий будет играть против Сити..
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 13:25, ред.
Парижанам очень тяжко придётся, даже не смотря на то что команда играет у себя дома . И даже Месси, именно такой Месси, в какой форме он находится на данном этапе, не сможет помочь ПСЖ одержать победу над Ман Сити. Такое ощущение складывается когда ПСЖ играет с Месси и с его появлением в команду, парижане стали играть совсем в непонятный футбол, о чём и свидетельствует статистика . И я думаю что хитрый лис Гвардиола найдёт ключи к победе в Париже. А вот что сможет противопоставить Почеттино вместе с Месси, очень интересно и вообще получится ли подготовить психологический климат в команде к такому серьёзному противостоянию с Манчестер Сити ??! Будем делать посмотреть, до вторника !!! Ман Сити Удачи !!!
Всем Добра !!!
Gahi
Gahi
25 сентября в 12:35
Будет очень интересно увидеть чем закончится это противостояние команд. Удачи
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