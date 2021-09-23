Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ нападающего «Зенита» приезжать в сборную России, несмотря на вызов.

Отказ Дзюбы от вызова в сборную — обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов — значит, не чувствует, что может помочь команде здесь и сейчас. Да, тренерский штаб посчитал, что он достоин быть в расширенном списке, но что ставить во главу угла — мнение тренера или того, кого зовут работать? По логике вещей основополагающим моментом является понимание готовности того, кого зовут на работу. Тем более что не занимать чужое место правильно, учитывая личную неготовность.