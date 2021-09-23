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Валуев: «Отказ Дзюбы от вызова в сборную — обыкновенное явление»

23 сентября 2021, 13:44

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы приезжать в сборную России, несмотря на вызов.

Отказ Дзюбы от вызова в сборную — обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов — значит, не чувствует, что может помочь команде здесь и сейчас. Да, тренерский штаб посчитал, что он достоин быть в расширенном списке, но что ставить во главу угла — мнение тренера или того, кого зовут работать? По логике вещей основополагающим моментом является понимание готовности того, кого зовут на работу. Тем более что не занимать чужое место правильно, учитывая личную неготовность.

Закроет ли ему это путь в сборную? Я этого не знаю. Мне Карпин и РФС по этому поводу не отчитываются.

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karnager
karnager ответ beefs (раскрыть)
24 сентября в 07:56, ред.
Да, лучше пусть висюльку теребит свою,, а не фамилию
Project Pandora
Project Pandora ответ beefs (раскрыть)
23 сентября в 14:25
Шта?! То, что мертво, умереть не может
sir_Alex
sir_Alex
23 сентября в 14:19
Придётся без Дзюбы справляться 😉
beefs
beefs
23 сентября в 13:46
Правильно Дзюба сделал, зачем трепать свою фамилию...
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