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Джонс впервые за 20 месяцев в заявке «Манчестер Юнайтед»

21 сентября 2021, 23:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в заявку на игру впервые за 20 месяцев. 29-летний футболист оказался в числе игроков, которые могут выйти на поле в поединке Кубка лиги против «Вест Хэма» 22 сентября.

Джонс, которого в шуточной форме сравнили с игроком ЦСКА, не играл за МЮ с января 2020 года. Он боролся с травмой колена. Более года назад ему сделали операцию, но восстановление осложнялось ограничениями на поездки во время пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
22 сентября в 17:25
Ему нет места в МЮ, надо сплавить...
galem72
galem72
22 сентября в 12:08
Тот игрок, который даже сидя на скамейке в запасе может травмироваться по ходу матча.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 сентября в 09:06
Надо отдавать его. Магуайер, Варан, Линделёф, Байи.... Куда его там впихнуть? Разве что из-за кубков держать.
ДАША Д
ДАША Д
22 сентября в 07:14
Трудно ему будет удержаться в основе.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 сентября в 07:13
Все равно играть не будет
vw29y34jcpbx
vw29y34jcpbx
22 сентября в 07:07
Долгонько он прохлаждался
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 06:01
А может его брали для кубковых игр на ранней стадии.
ОПС
ОПС
22 сентября в 04:23
Главное, что бы полностью восстановился.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 1bear (раскрыть)
22 сентября в 02:07
Врядли, вэст хэм по началу сезона очень силён и идет в группе лидеров, думаю мю будет за все трофеи бороться и выйдет близко к основному состав, в апл с ВХ был очень сложный матч
А ЛЧ думаю одно поражение не испортит картины в общем
1bear
1bear
22 сентября в 00:24
...ну так то - кубок,основе дадут передохнуть,ведь ЛЧ начали отвратительно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 00:20
Может он уже и играть разучился!?
beefs
beefs
21 сентября в 23:59
Так он побил рекорд Дзагоева или нет?...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 23:55
Дзагоева и в Англии знают...
протон
протон
21 сентября в 23:49
Не думаю что сможет за основу играть , такое чувство что из жалости его выпускают поиграть. хотя кто знает .
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 23:46
Парень боец, жаль что его травма преследует. Думаю он ещё себя покажет ! Удачи ему !!!
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