Джонс впервые за 20 месяцев в заявке «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в заявку на игру впервые за 20 месяцев. 29-летний футболист оказался в числе игроков, которые могут выйти на поле в поединке Кубка лиги против «Вест Хэма» 22 сентября.
Джонс, которого в шуточной форме сравнили с игроком ЦСКА, не играл за МЮ с января 2020 года. Он боролся с травмой колена. Более года назад ему сделали операцию, но восстановление осложнялось ограничениями на поездки во время пандемии коронавируса.
А ЛЧ думаю одно поражение не испортит картины в общем
А ЛЧ думаю одно поражение не испортит картины в общем