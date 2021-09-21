Джонс впервые за 20 месяцев в заявке «Манчестер Юнайтед»

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21 сентября 2021, 23:43

Защитник «Манчестер Юнайтед» попал в заявку на игру впервые за 20 месяцев. 29-летний футболист оказался в числе игроков, которые могут выйти на поле в поединке Кубка лиги против «Вест Хэма» 22 сентября.