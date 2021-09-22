Месси не попал в заявку ПСЖ на матч против «Меца»

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22 сентября 2021, 13:33

ПСЖ объявил заявку на предстоящий матч Лиги 1 против «Меца».

В заявку не был включен нападающий . Аргентинец пропустит игру из-за повреждения. Ранее МРТ выявила у Месси ушиб кости, полученный в матче с «Лионом».

Также в заявку ПСЖ не попали защитник Серхио Рамос и полузащитник Марко Верратти.