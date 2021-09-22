Месси не попал в заявку ПСЖ на матч против «Меца»

ПСЖ объявил заявку на предстоящий матч Лиги 1 против «Меца».
В заявку не был включен нападающий Лионель Месси. Аргентинец пропустит игру из-за повреждения. Ранее МРТ выявила у Месси ушиб кости, полученный в матче с «Лионом».
Также в заявку ПСЖ не попали защитник Серхио Рамос и полузащитник Марко Верратти.
Матч «Меца» и ПСЖ состоится сегодня, 22 сентября. Начало — в 22:00 мск.
тянуть уже некуда
тянуть уже некуда
А кто есть из звездных-безработных? Конте? Так он также усадит Месси на лавку...
А кто есть из звездных-безработных? Конте? Так он также усадит Месси на лавку...
А это значит досвидули Почеттино !!!
А это значит досвидули Почеттино !!!