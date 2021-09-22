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Месси не попал в заявку ПСЖ на матч против «Меца»

22 сентября 2021, 13:33
МецЛоготип футбольный клуб Мец1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ объявил заявку на предстоящий матч Лиги 1 против «Меца».

В заявку не был включен нападающий Лионель Месси. Аргентинец пропустит игру из-за повреждения. Ранее МРТ выявила у Месси ушиб кости, полученный в матче с «Лионом».

Также в заявку ПСЖ не попали защитник Серхио Рамос и полузащитник Марко Верратти.

Матч «Меца» и ПСЖ состоится сегодня, 22 сентября. Начало — в 22:00 мск.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
22 сентября в 20:08
отдохнёт маленько...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
22 сентября в 19:06
Ещё бы Месси урезали зарплату.за не профпригодность,было бы вообще круть.
112910415
112910415
22 сентября в 17:44
после небольшого перерыва надо показать свою силу ...
тянуть уже некуда
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
22 сентября в 17:06
в резерв его , на перевоспитание эту звезду леганесов !
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
22 сентября в 16:54
отмазки, он рукопожатие не подал
протон
протон
22 сентября в 16:54
Лига фермеров, где ПСЖ может вторым составом всех обыгрывать
karnager
karnager
22 сентября в 16:19
В ЛаЛиге его не трогали, как причёску Роналду. Но во Франции это не пройдёт, там много темнокожих, желающих сломать гнома
Caniggia
Caniggia
22 сентября в 15:56
    pele1981
    pele1981 ответ barcamilan (раскрыть)
    22 сентября в 15:39
    Не стали ему платить столько, сколько он хотел. А он хотел ОЧЕНЬ много! Он же - "космический"!))
    barcamilan
    barcamilan
    22 сентября в 15:06
    я так и не понял почему он ушел из барсы
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 сентября в 14:51
    Дали время прийти в себя.
    swed27
    swed27
    22 сентября в 14:49
    Эх, Маурисио Маурисио!!!!
    Ironigor
    Ironigor ответ steel900 (раскрыть)
    22 сентября в 14:29, ред.
    И правильно сделает. Месси уже совсем уходит от самой игры в футбол. А жаль , мог бы ещё как Рон попылить.
    steel900
    steel900 ответ Ironigor (раскрыть)
    22 сентября в 14:27
    Да, Почеттино может уйти.
    А кто есть из звездных-безработных? Конте? Так он также усадит Месси на лавку...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    22 сентября в 14:23
    Красавчик Маурисио, посадил на место карлика, теперь будет знать как подавать руку тренеру.
    1bear
    1bear
    22 сентября в 14:06
    ...в данном конфликте я двумя руками за Почеттино,верю,что удастся усмирить гнома,хотя будет очень сложно...
    Beekeeper
    Beekeeper
    22 сентября в 13:49
    ха, карлик довыеживался... Пусть знает, что тут ему не Барселона и тут он никто.
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 сентября в 13:38
    Без него должны сыграть лучше, сейчас Месси только мешает.
    beefs
    beefs
    22 сентября в 13:38
    А может быть это воспитательная мера за нерукопожатие...
    Ironigor
    Ironigor
    22 сентября в 13:38
    И всё таки это конфликт !!!
    А это значит досвидули Почеттино !!!
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