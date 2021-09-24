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Анчелотти: «Бензема должен быть в списке претендентов на „Золотой мяч“»

24 сентября 2021, 22:04

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровой форме нападающего Карима Бензема.

Я думаю, что Бензема должен быть в списке игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч». У Карима есть время, чтобы выиграть его. Карим похож на вино, чем он старше, тем лучше.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
25 сентября в 10:35
Кстати Жорж на самом деле так хорош ? Просто по играм с Реалом больше выделялся Канте и по сути он съел нашу полузащиту ,на Жоржиньо я как то не обратил внимания ,ну не выделялся он в нашем противостоянии. Да и в других матчах Челси что мне удалось посмотреть ,их было не много но все же ,Канте там намного больше выделялся .Он на самом деле лучший был или это отсебятина УЕФА ?
Брулин
Брулин
25 сентября в 10:16
Бензема настолько хорош в том что умеет, что его просто невозможно заменить другим игроком не потеряв в чём-то. Было бы круто если бы наиграл на ЗМ как Лёва.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 сентября в 07:22
А смысл..быть в списке??
Коль приз 11 раз из 12-ти последних вручали лишь двум игрокам....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 07:14
Пора новости вывешивать...
Остапчук 67
Остапчук 67
25 сентября в 05:42
Он точно заслужил быть среди троих, как минимум.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 04:24
Должен, значит будет...
eleven LC
eleven LC
25 сентября в 02:53
Карим в невероятной форме,быть может лучшая версия Бензема но золотой мяч он не получит и причина проста,у него нет титулов в этом году!
Но в десятке он будет точно!
амурец
амурец
25 сентября в 01:46
Бензема явно как и Левановски должны быть главными претендентами, ну все понимают кому опять на халяву подарят ЗМ
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Romeo 777 (раскрыть)
25 сентября в 01:22, ред.
Месси и получит, если уж облажавшись с Аргентиной получал , то тут 200% дадут
Хотя Лева заслуживает больше всех, он не виноват, что сборная слабая и когда Бавария из лч вылетала он был с травмой, стабильно забивает около 50 мячей за сезон и не дают золотой мяч
Ислам0926
Ислам0926
25 сентября в 00:22
Карим давно топ нападающии по моему мнению самый недоцененный игрок
Caniggia
Caniggia
24 сентября в 23:40
Лёва и Бенз - главные претенденты.
1bear
1bear
24 сентября в 23:32
...в списке он быть должен,но вряд ли выиграет....для этого ещё и Реал должен выиграть ЛЧ,а это вряд ли...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 23:13
Этот раз Карим получит Золотой мяч.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
24 сентября в 23:01
Однозначно Лева. Отменить из-за того, что Месси точно не главный претендент на ЗМ, уже не получится, прикрываясь короной.
Romeo 777
Romeo 777 ответ TOR громовержец (раскрыть)
24 сентября в 22:58
Ну Жорж же как то официально уже стал обладателем приза, как лучший игрок сезона УЕФА. Явно будет претендовать и на ЗМ (но я бы предпочёл Канте). Но с большой долей вероятности подарят Месси.
ABir
ABir
24 сентября в 22:53
Как красиво Анчелотти сравнил Бензема с вином!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 22:49
А по мне, так главный претендент - это Левандовски. Вот кто больше всего достоин ЗМ.
beefs
beefs
24 сентября в 22:48
Почему бы не претендовать...
berda2003
berda2003
24 сентября в 22:30
каждому тренеру виднее...
TOR громовержец
TOR громовержец ответ Romeo 777 (раскрыть)
24 сентября в 22:27, ред.
Какой Жоржиньо?)) ладно бы Канте,еще можно теоретически допустить такое,но не Жорж,сам знаешь что его и близко там не будет,как обычно Рон,Меся и кого-нить добавят к ним для приличия.
Romeo 777
Romeo 777
24 сентября в 22:09, ред.
Карим и правда отлично играл/играет, но если брать из ЦН заслуживающих ЗМ, и у которого есть хоть какой то шанс - то это Левандовски уж скорее, и за то что лишили его годом ранее, решив никому его не вручать (чисто мое мнение).
А так, Жоржиньо, Канте, КДБ, и Месси (аргентинец по умолчанию как всегда) будут основными претендентами по итогу прошлого сезона на ЗМ. Скоро реальность сами увидим, а пока предположения.
протон
протон
24 сентября в 22:08
Лучший форвард мира на данный момент
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 22:08
Если так играть будет почему бы нет.
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 22:05
Бензема сейчас показывает классный футбол ⚽.
Cat01
Cat01
24 сентября в 22:05
Его время пришло
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