Анчелотти: «Бензема должен быть в списке претендентов на „Золотой мяч“»

Главный тренер «Реала» высказался об игровой форме нападающего .

Я думаю, что Бензема должен быть в списке игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч». У Карима есть время, чтобы выиграть его. Карим похож на вино, чем он старше, тем лучше.