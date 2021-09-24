Анчелотти: «Бензема должен быть в списке претендентов на „Золотой мяч“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровой форме нападающего Карима Бензема.
Я думаю, что Бензема должен быть в списке игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч». У Карима есть время, чтобы выиграть его. Карим похож на вино, чем он старше, тем лучше.
А так, Жоржиньо, Канте, КДБ, и Месси (аргентинец по умолчанию как всегда) будут основными претендентами по итогу прошлого сезона на ЗМ. Скоро реальность сами увидим, а пока предположения.
А так, Жоржиньо, Канте, КДБ, и Месси (аргентинец по умолчанию как всегда) будут основными претендентами по итогу прошлого сезона на ЗМ. Скоро реальность сами увидим, а пока предположения.