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Тедеев — и.о. главного тренера «Ростова»

25 сентября 2021, 15:30

Пресс-служба РПЛ сообщает, что Заур Тедеев назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Ростова».

Ранее эту должность покинул Юрий Сёмин.

До этого момента Тедеев тренировал молодежную команду «Ростова».

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
25 сентября в 19:22
Удачи, Заур! Надо выкарабкиваться!
протон
протон
25 сентября в 18:20
Кто сильным ударом с левой владеет? Агаев, Пагаев и Бахва Тедеев!Помню знаменитое трио из Алании, ещё задолго до Месси-Неймар-Суарес. Агаев, Пагаев и Бахва Тедеев.
Удачи новому тренеру Ростова
протон
протон
25 сентября в 18:20
Нынешнее состояние Ростова это плоды работы Валеры, не Сёмин их к сезону готовил
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 17:33
Хочется верить , что у Тедеева все получится.
Ironigor
Ironigor ответ Таганский (раскрыть)
25 сентября в 17:28
Заур очень грамотный тренер. Ему просто не надо мешать и чуть чуть конечно поддержка руководства клуба. Ну что-то с этим я думаю будут проблемы. Вся эта ситуация связана с внутренней обстановкой в клубе. Это надо решать в первую очередь.
Gahi
Gahi
25 сентября в 17:14
Удачи Тедееву в Ростове и хороших результатов.
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября в 16:58
О тренере Семине можно забыть.
Таганский
Таганский
25 сентября в 16:39
Тревожно за клуб.. 3-й тренер за сезон..
В любом случае, удачи Зауру!! Думаю, хуже уж точно не будет, хуже просто некуда..
Djebrael
Djebrael
25 сентября в 15:55
Да уж.... коней и то так быстро не меняют...
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:39
Блин,ну теперь дела пойдут на лад! Возможно...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
25 сентября в 15:37
Надеюсь Тедеев сможет с молодежью реанимировать ФК РОСТОВ
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
25 сентября в 15:36
Заур с молодежью одержал тринадцать побед подряд
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 15:31
Зауру Удачи. Очень тяжёлая ситуация.
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