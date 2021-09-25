Тедеев — и.о. главного тренера «Ростова»

Пресс-служба РПЛ сообщает, что Заур Тедеев назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Ростова».
Ранее эту должность покинул Юрий Сёмин.
До этого момента Тедеев тренировал молодежную команду «Ростова».
Пресс-служба РПЛ сообщает, что Заур Тедеев назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Ростова».
Ранее эту должность покинул Юрий Сёмин.
До этого момента Тедеев тренировал молодежную команду «Ростова».
Удачи новому тренеру Ростова
Удачи новому тренеру Ростова
В любом случае, удачи Зауру!! Думаю, хуже уж точно не будет, хуже просто некуда..
В любом случае, удачи Зауру!! Думаю, хуже уж точно не будет, хуже просто некуда..