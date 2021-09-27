ПСЖ уходит в отрыв, «Ланс» забрался на 2-е место. Итоги 8-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 8-го тура чемпионата Франции.
«Сент-Этьен» — «Ницца» 0:3
Голы: Гуири Амин 15, Стенгс Кельвин 54, Делор Анди 83
«Страсбур» — «Лилль» 1:2
Голы: Сиссоко Ибрахима 75 — Дэвид Джонатан 23, Дэвид Джонатан 57 (пенальти)
«Лион» — «Лорьян» 1:1
Голы: Токо Экамби Карл 50 — Лорьент Арман 20
«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье» 2:0
Голы: Гейе Идрисса 14, Дракслер Юлиан 88
«Бордо» — «Ренн» 1:1
Голы: Мешер 88 — Ляборд Гаэтан 56
«Брест» — «Мец» 1:2
Голы: Февр Ромен 68 (пенальти) — Де Превиль Николя 26, Сентонз Фабьен 74
«Реймс» — «Нант» 3:1
Голы: Фокет Томас 51, Экитике Уго 72, Экитике Уго 78 — Саймон Моузес 62
«Труа» — «Анже» 1:1
Голы: Бальде Мама 22 — Мангани Тома 65 (пенальти)
«Клермон» — «Монако» 1:3
Голы: Байо Мохаммед 7 — Бен-Йеддер Виссам 26, Фолланд Кевин 48, Диоп Софьян 90+1
«Марсель» — «Ланс» 2:3
Голы: Пайет Димитри 33, Пайет Димитри 45+2 (пенальти) — Сотока Флориан 9 (пенальти), Франковски Пшемыслав 27, Саид Уэсли 71
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.