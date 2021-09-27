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ПСЖ уходит в отрыв, «Ланс» забрался на 2-е место. Итоги 8-го тура Лиги 1

27 сентября 2021, 00:13

Завершились все матчи 8-го тура чемпионата Франции.

«Сент-Этьен» — «Ницца» 0:3
Голы: Гуири Амин 15, Стенгс Кельвин 54, Делор Анди 83

«Страсбур» — «Лилль» 1:2
Голы: Сиссоко Ибрахима 75 — Дэвид Джонатан 23, Дэвид Джонатан 57 (пенальти)

«Лион» — «Лорьян» 1:1
Голы: Токо Экамби Карл 50 — Лорьент Арман 20

«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье» 2:0
Голы: Гейе Идрисса 14, Дракслер Юлиан 88

«Бордо» — «Ренн» 1:1
Голы: Мешер 88 — Ляборд Гаэтан 56

«Брест» — «Мец» 1:2
Голы: Февр Ромен 68 (пенальти) — Де Превиль Николя 26, Сентонз Фабьен 74

«Реймс» — «Нант» 3:1
Голы: Фокет Томас 51, Экитике Уго 72, Экитике Уго 78 — Саймон Моузес 62

«Труа» — «Анже» 1:1
Голы: Бальде Мама 22 — Мангани Тома 65 (пенальти)

«Клермон» — «Монако» 1:3
Голы: Байо Мохаммед 7 — Бен-Йеддер Виссам 26, Фолланд Кевин 48, Диоп Софьян 90+1

«Марсель» — «Ланс» 2:3
Голы: Пайет Димитри 33, Пайет Димитри 45+2 (пенальти) — Сотока Флориан 9 (пенальти), Франковски Пшемыслав 27, Саид Уэсли 71

ПСЖ уходит в отрыв, «Ланс» забрался на 2-е место. Итоги 8-го тура Лиги 1

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 сентября в 08:29
Марсель разочаровал!
1bear
1bear
27 сентября в 08:08
ПСЖ - чемпион, но играет не по чемпионски
Сидор новый
Сидор новый
27 сентября в 08:03
ПСЖ уже можно медали вручать...:)
ЮЗИК
ЮЗИК
27 сентября в 07:42
У парижан нет конкурентов
ОПС
ОПС
27 сентября в 07:26
ПСЖ так и уйдет с отрывом.
КЭТиК
КЭТиК
27 сентября в 07:17
С чемпионством уже всё ясно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 сентября в 07:08
Игра ПСЖ, как показывают матчи еврокубков и некоторые матчи чемпионата Франции, не смотря на сверхзвездный состав, не является идеальной. Но вот никто из потенциальных конкурентов пока даже себя не пытается проявить. Все играю очень неровно. А выход "Ланса" на второе место - и вовсе уж неожиданность.
SHMEL
SHMEL
27 сентября в 06:59
Парижане мощно идут, не проигрывая совсем.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 05:52
ПСЖ вне конкуренции. Если меж собой не подерутся, то их никто не догонит.
протон
протон
27 сентября в 00:28
реклама какаято всплывает под картинкой. вроде не было. видать антибанер глючит у меня?
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
27 сентября в 00:25
Да я читал!Не взять им Ушастого))
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
27 сентября в 00:21
там Мбапе уже негодует, что неймар пасы не раздает ему)
протон
протон
27 сентября в 00:20
с этим составом у них
sv_1969
sv_1969
27 сентября в 00:17
Было бы странно что мешок набрав твкой состав не ушел бы в отрыв! Хотя еще не вечер))
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