ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска в Кубке России

ЦСКА победил «Зенит» из Ижевска (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.
«Зенит» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2)
Голы: Ахметов, 9 (0:1). Кучаев, 24 (0:2). Зайнутдинов, 76 (0:3). Заболотный, 90+1 (0:4).
«Зенит» (Ижевск): Березин, Соблиров, Кибардин (Сапов, 69), Мырзаков, Панченко, Балкизов, Фаррахов, Краснов, Шабичев (Симонов, 46), Дворников, Русских.
ЦСКА (Москва): Тороп, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Мухин (Зайнутдинов, 64), Дауров (И.Обляков, 74), Каптилович, Бохинен, Яковлев (Заболотный, 64), Багринцев (Чалов, 64).
Предупреждения: Мырзаков, 18. Кучаев, 57.
Судья: Смолин (Великий Устюг).
23 сентября. Ижевск. Стадион «Центральный стадион Зенит».
27 октября ЦСКА проведет матч с липецким «Металлургом», который ранее обыграл «Зенит» Ижевск со счетом 2:1. В этой игре определится обладатель путевки в 1/8 финала, в которую уже пробилась «Чайка».