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ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска в Кубке России

23 сентября 2021, 16:19
Зенит-ИжевскЛоготип футбольный клуб Зенит-Ижевск0 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА победил «Зенит» из Ижевска (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Зенит» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2)

Голы: Ахметов, 9 (0:1). Кучаев, 24 (0:2). Зайнутдинов, 76 (0:3). Заболотный, 90+1 (0:4).

«Зенит» (Ижевск): Березин, Соблиров, Кибардин (Сапов, 69), Мырзаков, Панченко, Балкизов, Фаррахов, Краснов, Шабичев (Симонов, 46), Дворников, Русских.

ЦСКА (Москва): Тороп, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Мухин (Зайнутдинов, 64), Дауров (И.Обляков, 74), Каптилович, Бохинен, Яковлев (Заболотный, 64), Багринцев (Чалов, 64).

Предупреждения: Мырзаков, 18. Кучаев, 57.

Судья: Смолин (Великий Устюг).

23 сентября. Ижевск. Стадион «Центральный стадион Зенит».

27 октября ЦСКА проведет матч с липецким «Металлургом», который ранее обыграл «Зенит» Ижевск со счетом 2:1. В этой игре определится обладатель путевки в 1/8 финала, в которую уже пробилась «Чайка».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
23 сентября в 20:20
Наконец то, обыграли Зенит. Хоть и не тот Зенит, но всё таки ЗЕНИТ.))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
23 сентября в 17:37, ред.
В данном случае я вспоминаю игры топ-клубов на предсезонках смешанными составами с аутсайдерами из аутсайдерских лиг. Там обычно такие же карусели. Победа никогда не дается просто, с какой бы командой ты ни играл. А что касается качества игры ЦСКА в целом, так оно примерно такое же отвратительное как у большинства команд РПЛ. Не лучше ни хуже. Хотелось бы лучше, но с чего ему стать лучше?
ermak6848
ermak6848
23 сентября в 17:34
Это хорошо и молодцы!!! Возможно в Кубке России фк ЦСКА повезёт..
VeniaminS
VeniaminS
23 сентября в 17:32
Что ли душу отвели в Ижевске.
Ironigor
Ironigor ответ Serg_Diamond (раскрыть)
23 сентября в 17:30
Постоянно ищем какие-то отмазки . А играли с командой ФНЛ 2 которая и там аутсайдером болтается. И мы всё равно выгораживаем своих и всё продолжаем искать подвох . Печально всё это.
протон
протон
23 сентября в 17:23
Ахметов и в матче со Спартаком отлично вышел на замену. Его вернули с опорной зоны в атаку, и он потихонечку вспоминает что умел делать на поле
протон
протон
23 сентября в 17:22
Зе забивает в каждом матче!!! Его не остановить!!!
Великий Зе поставил точку
ЮЗИК
ЮЗИК
23 сентября в 17:17
По другому и не должно быть
нечитайло
нечитайло
23 сентября в 17:15
Ну хоть красиво играли
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 17:04
Заголовок явно приятен глазу армейских болельщиков. Главное не уточнять, что Зенит ижевский))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 сентября в 17:03
Победа в дерби над Спартаком, теперь и в Кубке России над Зенитом из Ижевска. Слудующая на очереди команда Кержакова из Нижнего Новгорода.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
23 сентября в 16:58
спишем на экспериментальный состав
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 16:51
Всё равно, какой-то унылый футбол с кучей брака .
Смотрел и ничего позитивного , кроме счёта не увидел.
Ну а так , конечно же с Победой !
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
23 сентября в 16:48, ред.
Какой грозный заголовок )) мне даже сначала не по себе стало...но потом прочитал что Зенит из Ижевска ))
Brooklyn888
Brooklyn888
23 сентября в 16:39
С победой!!
второй
второй
23 сентября в 16:37, ред.
Всё тверская лошадка счастлива-сам Зенит проиграл ЦСКА!!!!
particular
particular
23 сентября в 16:34
Ну, хоть так..:))) Заодно, Антоха стату поправил..:) Зарешал..:)
Mi6
Mi6
23 сентября в 16:33
Молодняк потренировали
gwynb1eidd
gwynb1eidd
23 сентября в 16:24
Голы Ахметова и Зайнутдинова на загляденье!
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