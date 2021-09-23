ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска в Кубке России

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23 сентября 2021, 16:19

ЦСКА победил «Зенит» из Ижевска (4:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Зенит» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2)

Голы: Ахметов, 9 (0:1). Кучаев, 24 (0:2). Зайнутдинов, 76 (0:3). Заболотный, 90+1 (0:4).

«Зенит» (Ижевск): Березин, Соблиров, Кибардин (Сапов, 69), Мырзаков, Панченко, Балкизов, Фаррахов, Краснов, Шабичев (Симонов, 46), Дворников, Русских.

ЦСКА (Москва): Тороп, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Мухин (Зайнутдинов, 64), Дауров (И.Обляков, 74), Каптилович, Бохинен, Яковлев (Заболотный, 64), Багринцев (Чалов, 64).

Предупреждения: Мырзаков, 18. Кучаев, 57.

Судья: Смолин (Великий Устюг).

23 сентября. Ижевск. Стадион «Центральный стадион Зенит».