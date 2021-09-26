В РФС отреагировали на слова гендира «Краснодара» о судействе игры с «Сочи»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0)

Высказывание Хашига слышал. Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в экспертно-судейскую комиссию и делать какие-либо выводы, исходя из заключений комиссии.