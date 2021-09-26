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В РФС отреагировали на слова гендира «Краснодара» о судействе игры с «Сочи»

26 сентября 2021, 23:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0)

Высказывание Хашига слышал. Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в экспертно-судейскую комиссию и делать какие-либо выводы, исходя из заключений комиссии.

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Аксинья
Аксинья
27 сентября в 05:59
Ну и какие выводы сделает ваша ЭСК - пальчиком погрозит и все дела))
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 05:34
Победители тоже судят.
ОПС
ОПС
27 сентября в 05:23
Живой человек, а эмоции есть эмоции.
Gahi
Gahi
27 сентября в 02:57
У каждого после матча своё мнение. Удачи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 сентября в 02:20
Предлагаю за "ошибку" судьи отрезать тому палец. Терпеть не могу видеть страдания людей, поэтому делать, это надо под наркозом. Эффективность будет 100%. Зато при встрече народ будет видеть, знать "героя". Да и свисток, если чё, будет неможно засунуть в губы🤣.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 02:05
Судья нормально отсудил. Нечего искать виноватых.
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 01:27
Не он первый, не он последний !
протон
протон
27 сентября в 01:00
К сожалению он прав, на молодых арбитров оказывается дичайшее давление. А когда это давление происходит во время матча/ВАР они начинают офигевать и именно из-за давления и «подарков» многие не хотят лезть даже в ФНЛ, лучше уж судить «бизнес» и работать в школе или офисе..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 сентября в 23:37
Так то правильно, эмоциональными высказываниями проблему не решишь - нужно официальное обращение, но сколько их уже было вместе с рассмотрениями и комиссиями, а воз судейских ошибок и спорных решений и ныне там. Это еще хорошо, если ошибки окажутся непредумышленными.
протон
протон
26 сентября в 23:14
Вам все объяснят- в общем идите лесом-это по простому
Пока в российском футболе будет заправлять тесная группа хачатурянцев.....
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 23:11
Хачатурянц хитрый кекс
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