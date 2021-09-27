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Созин: «Год назад на судей давил „Спартак“, теперь это делает „Краснодар“»

27 сентября 2021, 17:34
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».

Как член комитета РФС по этике я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление. Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба – Сергей Галицкий, заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе.

Этот момент мне не очень понятен. Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «„Краснодар“ всё видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак», им это помогло. Теперь это делает «Краснодар».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ayawrik (раскрыть)
27 сентября в 22:35
Конечно смотрел , свистки были в обе стороны. С таким же успехом и Сочи могут кучку сомнительных моментов насобирать.
Судейский комитет разберется.
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября в 22:17
Созин решил напомнить о себе)))
Ayawrik
Ayawrik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 сентября в 21:59
Ты игру смотрел?это по твоему нормальное судейство?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 сентября в 21:41
А не пора ли на самого Созина надавить ? Распоясались гляжу там ! )
particular
particular
27 сентября в 19:27, ред.
Член по этикету в угаре эрекции ищет чёрную кошку и рассуждает о давлении :)
Но от недопонимания застыл в прострации :)
13 RUS
13 RUS
27 сентября в 19:07
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    27 сентября в 19:03
    Давить или не давить , принимать еще какие то меры , главное что бы беспредел в сторону Краснодара закончился .
    Legend 6
    Legend 6
    27 сентября в 18:58
      LOpp
      LOpp
      27 сентября в 18:55
      В следующем году чья очередь давить на судей?
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      27 сентября в 18:46
        ДСА
        ДСА
        27 сентября в 18:16
        А этот член хочет, что бы ему деньги платили и претензий не предъявляли. Классная позиция.
        Союзник противников
        Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        27 сентября в 18:10
        Значит,"Краснодару" предстоит бороться за сохранение места в РПЛ.Он такой правдолюб и правдоруб-хоть святых выноси! Ка-а-а сделает изумлённо-возмущённую рожицу,разведя ручонки в сторону,да ка-а-ак обратится к трибунам! Словом,морально развалит и эту команду!!!
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        27 сентября в 18:02
        В РПЛ любая ошибка судьи, преднамеренная или случайная, может повлиять на исход матча, тем более если это пенальти или красная карточка. Даже "Зенита", который кажется имеет значительное превосходство над другими клубами, мог недосчитаться двух очков, не поставь арбитр пенальти после рухнувшего Дзюбы. А если это в какой-то мере сработало у "Спартака", почему бы "Краснодару" не попробовать. Понятно, что не все встречи краснодарцам получиться провести столь ярко, как вчерашний матч, и более лояльное отношение судей, хотя бы из-за страха скандала, сможет повлиять на исход встречи. Хотя и понятно, что все это не вполне спортивно.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        27 сентября в 18:01
        Раньше на судей давили Гинер и Федун, а теперь один Миллер остался !
        нечитайло
        нечитайло
        27 сентября в 17:58
        Ну а как с вами тогда бороться
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
        27 сентября в 17:56, ред.
        Он уже сказал несколько нецензурных но справедливых слов....в адрес любителей художественного свиста....
        Вызвали на ковёр с надписью "КДК - символ справедливости"...поставили в угол...велели сказать 3 раза "Я так больше не буду"...и дали краткосрочный внеочередной отпуск...за заслуги в развитии бранной матерной речи...

        Но что то мне подсказывает он на этом не остановится....не любит он предвзятых судей....все в РПЛ любят...а он - нет
        Ironigor
        Ironigor
        27 сентября в 17:56
        Ну разве только если с разрешения Газпрома !!!)))
        Союзник противников
        Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
        27 сентября в 17:51
        Их давят для будущей встречи со "Спартаком".
        Союзник противников
        Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        27 сентября в 17:50
        Щас! Витёк ещё не сказал своего слова! Он вообще ещё не начал говорить и действовать.
        makkie
        makkie
        27 сентября в 17:50
        Давят на быков, чтобы и в следующем туре против цска судьи их "убивали".
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        27 сентября в 17:49
        Краснодару это не нужно...
        Краснодар и по игре может быть наверху таблицы...
        протон
        протон
        27 сентября в 17:44
        Краснодар молодцы!!! А судей так и надо!!! Явно топили Краснодар... Пеналь не дали, удаление сделали на ровном месте... А про Спартак скажу так, мы возмущались когда так же явно засужевали команду.
        drug01
        drug01
        27 сентября в 17:40
        Надо доказывать игрой
        Сидор новый
        Сидор новый
        27 сентября в 17:37
        Посмотрим на сколько это поможет Краснодару....:)
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        27 сентября в 17:37
        Да нормальное было судейство, на эмоциях было возмущение .
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