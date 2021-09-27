Созин: «Год назад на судей давил „Спартак“, теперь это делает „Краснодар“»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».
Как член комитета РФС по этике я не могу оценивать этичность высказывания господина Хашига, ведь это можно рассмотреть как давление. Но в связи с этой ситуацией у меня другой вопрос: недавно владелец клуба – Сергей Галицкий, заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе.
Этот момент мне не очень понятен. Для чего это было сделано? Думаю, это превентивная мера на будущее, чтобы люди услышали: «„Краснодар“ всё видит, так нас судить нельзя». Год назад на судей давил «Спартак», им это помогло. Теперь это делает «Краснодар».
Судейский комитет разберется.
Судейский комитет разберется.
Но от недопонимания застыл в прострации :)
Но от недопонимания застыл в прострации :)
Не умеете играть честно.
Держитесь обеми руками за свой стул.
Лучше бы этот Сосин высказался о том как судья судит.
Не умеете играть честно.
Держитесь обеми руками за свой стул.
Лучше бы этот Сосин высказался о том как судья судит.
Вызвали на ковёр с надписью "КДК - символ справедливости"...поставили в угол...велели сказать 3 раза "Я так больше не буду"...и дали краткосрочный внеочередной отпуск...за заслуги в развитии бранной матерной речи...
Но что то мне подсказывает он на этом не остановится....не любит он предвзятых судей....все в РПЛ любят...а он - нет
Вызвали на ковёр с надписью "КДК - символ справедливости"...поставили в угол...велели сказать 3 раза "Я так больше не буду"...и дали краткосрочный внеочередной отпуск...за заслуги в развитии бранной матерной речи...
Но что то мне подсказывает он на этом не остановится....не любит он предвзятых судей....все в РПЛ любят...а он - нет
Краснодар и по игре может быть наверху таблицы...
Краснодар и по игре может быть наверху таблицы...