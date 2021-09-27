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Матч между «Зенитом» и «Мальме» рассудят арбитры из Греции

27 сентября 2021, 11:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

УЕФА назначил судей на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальме».

Встречу обслужит греческая бригада арбитров под руководством Анастасиоса Сидиропулоса.

Помогать Сидиропулосу будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

За VAR будет отвечать испанец Хосе Мария Санчес, AVAR — Гильермо Куадра.

В первом матче группового этапа ЛЧ «Зенит» уступил «Челси» с минимальным счетом.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Garrincha58 (раскрыть)
27 сентября в 19:21
Гол Самары должны были не засчитывать, был фол на Малкоме перед этим, причём в штрафной Самары. То есть вместо гола, должны были рассмотреть эпизод в штрафной КС, отменить их гол и дать пенальти в их ворота. Это бы полностью перевернуло ход игры.

Опять же, если пенальти на Малкоме не было, то почему поставили точно такой же пенальти в пользу Локо в матче Локо - Зенит?)
zsb1961
zsb1961
27 сентября в 17:29
Победы питерцам!
протон
протон
27 сентября в 17:12
Зенит устроит только победа! По игре с Челси было видно, вы можете! Удачи, парни!
протон
протон
27 сентября в 17:12
Надеюсь хоть Зенит принесет очки в рейтинге для РПЛ,а то на наш Спартак в матче с Наполи надежды не много,увы.
Garrincha58
Garrincha58
27 сентября в 17:00
таких пенальти как с самарцами тут точно не будет
Байкал-38
Байкал-38 ответ Правдолюб158 (раскрыть)
27 сентября в 16:49
В этом сезоне Динамо мимо еврокубков, а вот в прошлом нашумели конкретно, даже 0:7 от Ливера можно объяснить, что с одной из лучших команд играли, а тут...
У меня после такого совести не хватило бы кого то другого обвинять.

2020/21Лига Европы второй квалификационный раунд Локомотив (Тбилиси) 1:2 (г)
11 АБДУЛ
11 АБДУЛ
27 сентября в 16:43
Да хоть с Африке! Там газпрома не будет и Мальме на классе 0-3
Байкал-38
Байкал-38 ответ Борисыч1 (раскрыть)
27 сентября в 16:43
Помню как в прошлом евросезоне Динамо в Тбилиси рейтинг России до небес "подняло"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 16:26, ред.
Даже если бы судили Саша Панов и Федун (по тайму) - Зенит победит......

Великий непобедимый Мальмё незаметив перешагнув в квалификации через "Лудогорец" и "Глазго Рейнджерс"....недооценят Зенит....приедут на расслабоне...и отхватят свои 3-4 гола...и будут рассказывать в своей Мальмендии что ещё легко отделались...
Правдолюб158
Правдолюб158 ответ Борисыч1 (раскрыть)
27 сентября в 15:12
Ты прекрасно понял вопрос..
Где в евро кубках играют ваши ?!?
36y93qcermu2
36y93qcermu2
27 сентября в 14:56
Вполне нормальный вариант
Борисыч1
Борисыч1 ответ Правдолюб158 (раскрыть)
27 сентября в 14:48, ред.
Млин, если форму сборной сделали красно-белой, что было делать Добрику? (не мне, я красного избегаю) К слову, за всю историю сборной только Яшин играл в сборной в форме Динамо. Больше НИКТО себе такого не позволял. А наши играют в РПЛ, щас на 2 месте в таблице.
Правдолюб158
Правдолюб158 ответ Борисыч1 (раскрыть)
27 сентября в 14:44
а чего же ты в красно-белом?
подскажи где ваши играют?!?
YVG
YVG ответ Борисыч1 (раскрыть)
27 сентября в 14:36
Ниже, чем свинья опустила, уже никто не опустит.
Борисыч1
Борисыч1 ответ Правдолюб158 (раскрыть)
27 сентября в 14:19
А Легия это кто? Небось, ты очередной неуч, который принимает Добрика в форме СНГ( буковки CIS на груди разгляди) за спартача?
Правдолюб158
Правдолюб158 ответ Борисыч1 (раскрыть)
27 сентября в 14:10
Привет Легии!!!
Борисыч1
Борисыч1
27 сентября в 13:38
Позор из Ингерманландии в очередной раз будет опускать рейтинг России.
1bear
1bear
27 сентября в 13:35
...арбитр Сидоров популосов...))))
у Зенита появляются шансы....
Опасный хулиган
Опасный хулиган
27 сентября в 12:36
удача зениту пригодится
ОПС
ОПС
27 сентября в 12:28
Надо играть так, что бы судей не было видно.
За адекватность
За адекватность
27 сентября в 12:00
Можно сказать матч жизни для "Зенита", удачи и победы. А судьи из Греции дело третье...
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 11:58
"В Греции всё есть",но газ лишним не бывает.
VeniaminS
VeniaminS
27 сентября в 11:54
Будем ждать победы.
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