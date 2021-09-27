Матч между «Зенитом» и «Мальме» рассудят арбитры из Греции

УЕФА назначил судей на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальме».
Встречу обслужит греческая бригада арбитров под руководством Анастасиоса Сидиропулоса.
Помогать Сидиропулосу будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
За VAR будет отвечать испанец Хосе Мария Санчес, AVAR — Гильермо Куадра.
В первом матче группового этапа ЛЧ «Зенит» уступил «Челси» с минимальным счетом.
Опять же, если пенальти на Малкоме не было, то почему поставили точно такой же пенальти в пользу Локо в матче Локо - Зенит?)
Опять же, если пенальти на Малкоме не было, то почему поставили точно такой же пенальти в пользу Локо в матче Локо - Зенит?)
У меня после такого совести не хватило бы кого то другого обвинять.
2020/21Лига Европы второй квалификационный раунд Локомотив (Тбилиси) 1:2 (г)
У меня после такого совести не хватило бы кого то другого обвинять.
2020/21Лига Европы второй квалификационный раунд Локомотив (Тбилиси) 1:2 (г)
Великий непобедимый Мальмё незаметив перешагнув в квалификации через "Лудогорец" и "Глазго Рейнджерс"....недооценят Зенит....приедут на расслабоне...и отхватят свои 3-4 гола...и будут рассказывать в своей Мальмендии что ещё легко отделались...
Великий непобедимый Мальмё незаметив перешагнув в квалификации через "Лудогорец" и "Глазго Рейнджерс"....недооценят Зенит....приедут на расслабоне...и отхватят свои 3-4 гола...и будут рассказывать в своей Мальмендии что ещё легко отделались...
Где в евро кубках играют ваши ?!?
Где в евро кубках играют ваши ?!?
подскажи где ваши играют?!?
подскажи где ваши играют?!?
у Зенита появляются шансы....
у Зенита появляются шансы....