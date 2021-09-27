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Хашиг — Рубашко: «Невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону»

27 сентября 2021, 18:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил спортивному директору «Сочи» Дмитрию Рубашко, который назвал его поведение после матча между этими клубами «истеричным».

Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано моё «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение, говоря о моих комментариях после игры с «Сочи» 26 сентября.

Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть жёлтых карточек за совершённые ими нарушения! Чтобы не быть голословным, я предлагаю вам самому посмотреть моменты нарушений (некоторые из которых даже не были зафиксированы арбитром), а именно: на 8-й минуте 14-й секунде, 9-й минуте, 47-й минуте 8-й секунде, 61-й минуте 56-й секунде, 67-й минуте 41-й секунде и 91-й минуте 7-й секунде. При этом нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны!

И самое неприятное, что практически во всех этих моментах господин Панин находился в идеальной для обзора и принятия решений позиции. Да, мы победили, но шесть невынесенных предупреждений – это слишком много. Поэтому мы, конечно же, воспользуемся вашим советом обратиться в ЭСК по всем вышеупомянутым моментам. Я глубоко убеждён, что невозможно ошибиться шесть раз в одну сторону. Я убеждён в том, что если судьи ошибаются, то ошибаются в обе стороны, но не шесть раз только в одну. Шесть непоказанных жёлтых карточек – это слишком много. И когда ЭСК рассмотрит все эти моменты и примет своё решение, мы можем с вами созвониться.

А если ваши и наши болельщики хотят сами увидеть эти моменты, мы можем их выложить, чтобы все смогли насладиться «великолепным» судейством господина Панина. Кстати, в нашей с вами последней игре первого мая 2021 года наш игрок Кабелла был удалён с поля за две жёлтые карточки. И тот самый ЭСК, куда вы порекомендовали мне обратиться, признал удаление Кабеллы ошибочным. Так что я, конечно же, обращусь ещё раз!

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
27 сентября в 22:23
В КДК скажут Ай Яй Яй и пальчиком погрозят)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 22:13
Это вполне возможно если судья пьян.
112910415
112910415
27 сентября в 21:02
непросто будет экспертам
часть претензий справедлива
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 сентября в 20:24
Море крови и гора костей))
Конь 666
Конь 666
27 сентября в 20:23
Правильно! Так этих ротенбергов
valt134
valt134
27 сентября в 20:14
Видимо, судья очень сердобольный человек и давая свистки в «одну сторону» спас «ПРОЕКТ» от двузначного счёта.
Сергей Яценко
Сергей Яценко
27 сентября в 20:05
сколько можно ныть .. не позорь клуб
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
27 сентября в 20:03
Я даже представить не могу, что было бы, если бы быки проиграли?!?
Обезжиренный
Обезжиренный
27 сентября в 19:41, ред.
Предъявление претензии на предвзятость - это как наезд немого на глухого
Сп62
Сп62
27 сентября в 19:23
Мне представляется, что во время просмотра судьёй видио повторов рефери которые на ВАРе всё-таки оказывают, хоть и не умышленно, психологическое давление на арбитра в поле. В результате почти в 99% давление срабатывает. Это относится ко всем матчам РПЛ. Есть о чём задуматься. Может стоит при просмотрах отключать связь между ВАР и арбитром.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 сентября в 19:09
В нашем футболе возможно всё
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
27 сентября в 19:00
Панин похмелился перед матчем
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 сентября в 18:54
Что-то ты не в том направлении думаешь...
LOpp
LOpp
27 сентября в 18:53
При Кашшаи такого не было
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 18:49
Я знаю точно, невозможное возможно...
Gahi
Gahi
27 сентября в 18:42
Всё правильно Владимир Хашиг высказал своё мнение относительно судейство матча и примечательно то что команда победила а не проиграла, как обычно это делают представители клубов после поражения. Каждый руководитель должен одевать свою рубашку, чтобы потом не переодеваться в другую. А окончательное решение по данному судейству должно принимать ЭСК которая и обязана решить дальнейшую судьбу рефери матча господина Панина со своим вердиктом необходимого выбора - пан или пропал. Удачи
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 сентября в 18:37
Думаю новый глава судейского департамента обязательно обратит внимание на товарища Панина...
Сидор новый
Сидор новый
27 сентября в 18:35
Ну, как говориться, судье виднее было...:)))
YVG
YVG ответ протон (раскрыть)
27 сентября в 18:33
Панин - это почти как Панов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 18:31
Прямо как то совсем не понятно..
В чём недовольство то ??
Судья всё поровну поделил....одним 3 раза с центра поля начинать пришлось...другим количество игроков приуменьшил...
Уравнял всё по честноку...
Чтоб у одних радость от победы за края не выплёскивалась....а другим приуменьшил горечь поражения....
Ну не было бы удалений....ну даже пусть удаляли бы сочинцев...ну выиграл бы победитель не 3:0...а 16:0....ну и что ???...Краснодару 6 очков за победу дали бы ??
протон
протон
27 сентября в 18:21
Ну так все верно. Вот перечисление моментов и обращение в ЭСК - нормальный рабочий процесс. А вчерашний бенефис Хашига с Сочи из Петербурга, давлением на молодого судью и прочее нытье это именно что истерическая реакция. Никаких противоречий.
протон
протон
27 сентября в 18:20
Панин-опасная фамилия
STVA 1
STVA 1
27 сентября в 18:20
Истерика продолжается
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 18:16, ред.
Южный статистик-клоун. Лучше вот этим занимайтесь,это ведь уже в который раз :

В "Краснодаре" прокомментировали информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу с ограниченными возможностями после матча 9-го тура РПЛ с "Сочи" (3:0).

"Клуб обязательно проведет расследование всех обстоятельств произошедшего с целью недопущения повторения такой ситуации впредь", — цитирует коммерческого директора "Краснодара" Арама Фундукяна
КЭТиК
КЭТиК
27 сентября в 18:12
Правильная позиция, когда выиграли, наезжать на судью за неправильные действия. Очки взяты, а другие судьи будут опасаться.
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