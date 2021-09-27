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Моуриньо раскритиковал судейство в римском дерби

27 сентября 2021, 10:49
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение в 6-м туре Серии А против «Лацио». Португальский специалист стал первым после Луиса Энрике тренером «Ромы», уступившим в дебютном римском дерби.

Прежде всего, я скажу кое-что положительное: итальянский футбол значительно улучшился по сравнению с моим прошлым опытом. Качество игры, стремление к победе — все было на высоком уровне. Но, к сожалению, судья и ВАР были не на высоте в этом матче. Арбитр ошибся на поле, ВАР ошибся. Это слишком. Лейве не дали вторую желтую карточку, хотя Пеллегрини в прошлом туре за подобный фол получил красную карточку. Моя команда заслужила победу в этом матче.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 сентября в 21:36
и ещё плохие болбои.
протон
протон
27 сентября в 18:02
Проспись, Моур! твоя команда была сегодня хуже
zim289
zim289 ответ Cat01 (раскрыть)
27 сентября в 13:58
Это часть работы тренера 🤷‍♀️
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 11:36
ВАРево никого не спасло,достаточно посмотреть матчи разных чемпионатов.В частности,забавный, с точки зрения судейства, последний матч "Монако".Сразу забываешь о безбородовых,карасёвых и ивановых...Хорошая прививка!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 11:21
А почему он не говорит о "танце" Дзаньоло? Разве это пенальти? Если посмотреть статистику матча, то Рома в два раза больше била по воротам, и в два раза больше в створ. Но Наполи умело использовал свои моменты. Фелипе Андерсон ассист - Милинкович-Савич гол! Все защитники Ромы просто двигались на поле, или поздно реагировали на этот ассист и на рывок Милинковича-Савича. Вратарь тоже опоздал...Дзаньоло еще один раз в этом матче попытался создать пенальти, но неудачно. Надо вот про это тоже говорить, а не о том только, что судья так плохо поступил с нами...Думаю Лацио справедливо победила в этом матче. За справедливость!
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 11:01
У Маура всегда судьи виноваты.
Cat01
Cat01
27 сентября в 11:00
Когда проигрывает ищет причину...
drug01
drug01
27 сентября в 10:58
Это его страсть!
sv_1969
sv_1969
27 сентября в 10:55
Моур не будет Моуром если не покритикует
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