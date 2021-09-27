Моуриньо раскритиковал судейство в римском дерби

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение в 6-м туре Серии А против «Лацио». Португальский специалист стал первым после Луиса Энрике тренером «Ромы», уступившим в дебютном римском дерби.

Прежде всего, я скажу кое-что положительное: итальянский футбол значительно улучшился по сравнению с моим прошлым опытом. Качество игры, стремление к победе — все было на высоком уровне. Но, к сожалению, судья и ВАР были не на высоте в этом матче. Арбитр ошибся на поле, ВАР ошибся. Это слишком. Лейве не дали вторую желтую карточку, хотя Пеллегрини в прошлом туре за подобный фол получил красную карточку. Моя команда заслужила победу в этом матче.