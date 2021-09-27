Гендиректор «Сочи» — о Хашиге: «Истерическое и эмоциональное поведение»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».
Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение.
Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу.
Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого.
услышал, что галицкий планирует от дел постепенно отходить, решил показать свою рожу на тв, вдруг станет у руля...
услышал, что галицкий планирует от дел постепенно отходить, решил показать свою рожу на тв, вдруг станет у руля...
> Гендиректор «Сочи»: «Обязательно напишем жалобу. Давно с таким судейством не сталкивались»
и полгода назад
> Директор «Сочи» о судьях матча с «Локо»: «Немного предвзятое отношение было. Мы и вдесятером могли пройти дальше»
Конечно, Сочи выше этого и никогда не ноет
> Гендиректор «Сочи»: «Обязательно напишем жалобу. Давно с таким судейством не сталкивались»
и полгода назад
> Директор «Сочи» о судьях матча с «Локо»: «Немного предвзятое отношение было. Мы и вдесятером могли пройти дальше»
Конечно, Сочи выше этого и никогда не ноет