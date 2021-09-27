Гендиректор «Сочи» — о Хашиге: «Истерическое и эмоциональное поведение»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».

Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение.

Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу.

Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого.