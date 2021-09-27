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Гендиректор «Сочи» — о Хашиге: «Истерическое и эмоциональное поведение»

27 сентября 2021, 17:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи».

Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение.

Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу.

Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого.

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112910415
112910415
27 сентября в 20:57
эксперты всё оценят
berda2003
berda2003
27 сентября в 20:44
истерическая акушерка из краснодара, как и все гендиректора, говорящая болванка ничего не решающая...
услышал, что галицкий планирует от дел постепенно отходить, решил показать свою рожу на тв, вдруг станет у руля...
SHMEL
SHMEL
27 сентября в 18:25
Есть поговорка про бревно в глазу, наверное Рубашко про неё забыл...
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 18:07
Витюкам это аукнется на футбольном поле.
протон
протон
27 сентября в 18:04
Этот же клоун Рубашко год назад
> Гендиректор «Сочи»: «Обязательно напишем жалобу. Давно с таким судейством не сталкивались»
и полгода назад
> Директор «Сочи» о судьях матча с «Локо»: «Немного предвзятое отношение было. Мы и вдесятером могли пройти дальше»
Конечно, Сочи выше этого и никогда не ноет
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