Газизов прокомментировал вызов Агаларова в сборную России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о попадании нападающего команды в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ -2022.

Тренировка у нас чуть позже, обязательно поздравим Гамида. Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит. Мы можем только надеяться, что он попадёт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведёт. Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение.