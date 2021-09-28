ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Газизов прокомментировал вызов Агаларова в сборную России

28 сентября 2021, 10:41

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о попадании нападающего команды Гамида Агаларова в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Тренировка у нас чуть позже, обязательно поздравим Гамида. Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит. Мы можем только надеяться, что он попадёт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведёт. Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение.

8 октября сборная России примет команду Словакии, а 11 октября сыграет в гостях со Словенией.

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии8
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:20
А он разве воспитанник школы Уфы? Тоода уж и Зинченко ваш воспитанник
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
28 сентября в 11:43
Вызов заслуженный.
Caniggia
Caniggia
28 сентября в 11:37
Думаю, на замену Карпин выпустит минут на 15-20. У Агаларова будет шанс. Хорошо бы ему им воспользоваться и проявить себя в отведённое время. Удачи Гамиду в сборной!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 11:25
Ну всё,памятник ему поставьте возле стадиона!
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 10:53
Лишь бы здоровым вернулся, без травм.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100