Сборная России объявила состав на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Ранее от вызова в команду отказался форвард «Зенита».
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).
У нас, к сожалению, не настолько крутой подбор игроков, чтобы туда Миранчук не попадал. Возможно эти авансы для Алексея скоро прекратятся.
Нападение интересное. Три разноплановых игрока. А вот Лунёв в сборной лишний, он же там лавку полирует.
За глушака больше всего рад, думаю даст Валера сыграть ему, удачи сборной
глянем надеюсь на Агаларова.
У нас, к сожалению, не настолько крутой подбор игроков, чтобы туда Миранчук не попадал. Возможно эти авансы для Алексея скоро прекратятся.
Нападение интересное. Три разноплановых игрока. А вот Лунёв в сборной лишний, он же там лавку полирует.
За глушака больше всего рад, думаю даст Валера сыграть ему, удачи сборной
глянем надеюсь на Агаларова.