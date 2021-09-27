Сборная России объявила состав на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

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27 сентября 2021, 22:30

Тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ -2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Ранее от вызова в команду отказался форвард «Зенита».

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев ( ЦСКА ), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»).