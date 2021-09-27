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Сборная России объявила состав на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

27 сентября 2021, 22:30

Тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Ранее от вызова в команду отказался форвард «Зенита».

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

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Все комментарии
7stars2
7stars2
28 сентября в 13:19
Захаряна не взяли?!
Храневец
Храневец
28 сентября в 11:09
4 вратаря это мало - надо 6 !
Владимир Немченков
Владимир Немченков
28 сентября в 10:28
Ростов,больше всех пропустил,находится в зоне вылета и Карпин берет оттуда Осипенко,что это если не кумавство....
Kolymchanin
Kolymchanin
28 сентября в 10:03
Зато у банщика появился шанс пополнить свою колекцию потными и вонючими футболками.
Чист
Чист ответ nikoladolgov (раскрыть)
28 сентября в 09:45
Кокорин играл бы и наверняка пригласили бы -но СМИ такой хай поднимет -как так он нашего сотрудника обидел
prinzЫп
prinzЫп
28 сентября в 08:53
Непривычно читать список защитников и не увидеть там имя Марио Фернандеса. Привыкли уже что он один незаменим в защите, а тут.... Жаль... Ему ведь только 30, мог бы сыграть ещё пару годков, ведь он все равно лучше ЛЮБОГО настоящего российского игрока.
В любом случае желаю удачи парням, тренеру, здоровья всем и конечно же побед в этих двух матчах!
zooveterinar
zooveterinar
28 сентября в 08:43
Где же Великий форвард Всея Руси с берегов Невы??!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
28 сентября в 08:35
Видится мне потенциальная проблема на флангах обороны. Фернандес закончил, Караваева нет, Скопинцева не взяли. В составе будет молодой и возрастной
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
28 сентября в 07:45
смолов пенальти бить будет
A.S.A
A.S.A
28 сентября в 07:31
Не понятно по каким притериям в сборную вызывается Лунев, который сидит в глухом запасе в Байере, а вот постоянно играющий в основе и играющий неплохо Максименко не получил вызова...да, понятно что основным будет Гиля(вполне заслуженно), но если Карпин сказал, что в сборной будут те, кто играет регулярно и находится в оптимальной форме, то Лунев явно лишний, то же самое можно сказать и об Миранчуке, но Алексей все же катируется в сбороной более высоко нежели в Аталанте..
Осипенко тоже сейчас не в лучших кандициях(как и весь Ростов, к сожалению), но видимо выбор у Карпина не велик
На мой скромный взгляд в сборную можно было пригласить и Сергеева из Крыльев,ну и Зиньковского нужно было оставлять,пареньи техничный и пас обостряющий отдать может, да и с Сергеевым сыгран могли бы пригодиться сборной...но Карпину виднее...нам остается лишь поддержать сборную и надеяться на положительный результат
Ислам0926
Ислам0926
28 сентября в 06:26
Скорее всего Кудряшов вызван если будем играть в 3 центральных защитника четвертым запасным,4 вратаря это перебор я бы вызвал еще одного нападающего вместо вратаря, мои предварительный состав Гильерме ,Дивеев,Джикиа,Осипенко,Глушаков,Баринов,Захарян,Головин,Миранчук,Кузяев ,Смолов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 сентября в 06:00
Состав будет обсуждаться а некоторые осуждать но тренеру виднее.
memphis
memphis
28 сентября в 04:57
Где Зиньковский? Газпром запретил взять?
ОПС
ОПС
28 сентября в 03:50
Ну, и зачем в составе 4 вратаря.
Tostao
Tostao
28 сентября в 00:37, ред.
Валера сказал, что возможно изменения. Это наверное про Кудряшова.
1bear
1bear
28 сентября в 00:27
состав нормальный,каждый диванный болельщик конечно будет иметь своё мнение,как и я,но давайте доверять тренеру !
Брулин
Брулин
28 сентября в 00:23
Дзюбы там и не должно было быть при любых раскладах, пусть дома сидит и лысого гоняет...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
28 сентября в 00:14
А Кудряшов здесь зачем? Он лишний
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 сентября в 23:38
Опять киперов больше, чем нападающих. Дальше и читать не стал.
Какой-то сомневающийся этот Кафанов. Надо брать отдельного тренера напов, шобы штук 6 набрал......
Конь 666
Конь 666
27 сентября в 23:37
Хватит вызывать Лунева! Он не играет от слова совсем! Глушака с возвращением. Заслужил!
zsb1961
zsb1961
27 сентября в 23:31
Сложные будут матчи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 23:20
Смолов....Кудряшов...Глушаков....
Карпина видать на ретро потянуло......
VeniaminS
VeniaminS
27 сентября в 23:18
Посмотрим,и без Дзюбы обойдемся,нечего гонор показывать,не такая уж фигура.
kts99
kts99
27 сентября в 23:13
Кузяев Миранчук в топку
112910415
112910415
27 сентября в 23:11
парочка лишних в составе ...
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 23:07
Как изволите,барин!
nikoladolgov
nikoladolgov
27 сентября в 23:07
Без Кокорина нельзя начинать. Все таки лидер сборной !
Absinthe2
Absinthe2
27 сентября в 23:02
Идеальный стартовый:
В воротах: Дюпин
Защита: Дивеев, Джикия, Осипенко, Терехов(Сутормин)
Полузащита: Головин, Захарян, Фомин, Макаров...к ним в центр Глушаков или Ерохин
Нападение: Агаларов
Futurista
Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
27 сентября в 23:02
Там и без Дзюбы дров достаточно...
nikoladolgov
nikoladolgov
27 сентября в 23:00
А где звезды ? Как же без Дзюбы ?
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