Карпин: «В списке возможны изменения»

Наставник сборной России объяснил выбор состава на грядущие матчи отбора на ЧМ -2022.

Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА , который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ -2022 23 футболиста.

Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения.