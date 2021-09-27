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Карпин: «В списке возможны изменения»

27 сентября 2021, 23:03

Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на грядущие матчи отбора на ЧМ-2022.

Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
28 сентября в 08:42
По хорошему надо убирать Лунёва и Кудряшова и брать двух полевых, кто более ярко себя проявит в туре РПЛ перед матчами сборной.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
28 сентября в 06:15
Это и понятно учитывая высокую травмотичность наших футболистов.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
28 сентября в 06:14
Всё правильно говорит.
h77657h24e3k
h77657h24e3k
28 сентября в 06:12
Это и так понятно
ОПС
ОПС
28 сентября в 04:50
Изменения все равно будут.
drug01
drug01
27 сентября в 23:55
Значит кто то добавится
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 сентября в 23:47
Пипец и конец рукатому.
112910415
112910415
27 сентября в 23:39
нет-нет, ТОТ не попросится, обижен
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 23:12
Есть Карпин , есть и надежда !!! Удачи тебе Валера !!!
протон
протон
27 сентября в 23:05
Лунёв посидел в Германии посидел в самолёте посидел в России и также в обратном направлении. Зачем? Зиньковский уверен первый на карандаше и по делу ! С правыми защитниками, конечно, просто беда. Давненько у нас такого не было...
протон
протон
27 сентября в 23:04
Дзюба хитер перед играми с сильными соперниками отказался играть
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