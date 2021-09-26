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«Спокойно к этому отношусь». Джикия — об отказе Дзюбы от вызова в сборную

26 сентября 2021, 00:16

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы выступать за сборную России в ближайших матчах.

Узнал об этом в раздевалке. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Жду окончательный список.

Агаларов – хороший нападающий. Я смотрел нарезку перед игрой с [«Уфой»]. Он молодец, заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья и профессионального роста.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 сентября в 14:59
давайте уже забудем о нём
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:42
Мол,его шкафчик далеко от моего!
311
311
26 сентября в 09:11
Теперь шкафчики в раздевалке можно не запирать!)
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 08:44
Думаю, в сборной многие игроки только рады, что Дзюбы не будет в команде. Слишком возвысил он себя над всеми, как будто есть Дзюба и все остальные. И на поле только пешком ходил и постоянно пихал всем, что, типа не так на него играют или вообще не играют. Короче, только сковывал действия всех партнёров и подводил к одной мысли - сыграй на Дзюбу. Только плюс, что сборная избавилась от дзюбозависимости!
nubom
nubom
26 сентября в 08:40, ред.
Почему не спросили Георгия о Фернандесе? Ведь Марио на два года моложе Артема. К тому же, 13 июля 2016 года сам Президент Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приёме в гражданство России. Похоже, и журналистов "обнуление" зацепило…
SHMEL258
SHMEL258
26 сентября в 08:05
Короче всем побоку на Дзюбу я так понимаю.
ДСА
ДСА
26 сентября в 07:53
Это проблемы Дзюбы, а не Джикии.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 сентября в 07:42, ред.
Вот, блин, вселенскую проблему раздули!
Тут уместно вспомнить слова Колоскова, что крест ставить надо на рукастом.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 07:32
Всё верно говорит. И вообще самым правильным будет забыть про обиженку в контексте сборной.
ОПС
ОПС
26 сентября в 07:22
Ну, не прыгать же ему.
Аксинья
Аксинья ответ Gahi (раскрыть)
26 сентября в 07:16
Маленькая поправочка, сорри - Джикия один из капитанов))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 сентября в 07:10
Да хрен на этого рукатова чем меньше говорим о нём тем быстрее забудут его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 06:59
Правильно и делает...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 сентября в 06:56
Зачем он об этом?
Остапчук 67
Остапчук 67
26 сентября в 06:45
Обычные пустые слова
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 06:38
Дзюбан ещё сам не знает будет ли играть.
ABir
ABir
26 сентября в 06:10
Надо думать о тех, кто попал в сборную и тех, кто может ее усилить. А зачем рассуждать, о тех, кто не набрал форму оптимальную для сборной или ещё не достоин за неё выступать?
Gahi
Gahi
26 сентября в 05:30
У Джикия спросили он как капитан и ответил. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 00:57
Джикии то чего переживать??? Пусть Дзюба сам переживает.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
26 сентября в 00:27
Какие вопросы к Джикии?)...он в сборной...
К битве за Родину Дзюба сейчас вряд ли подходит)...
протон
протон
26 сентября в 00:26
А зачем Джикии задавать этот вопрос. Проблемы с профессионалами в спортивной журналистике.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 00:18
Да лана,наверное заприкалывалю Зюбу!
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 00:18, ред.
Ну естественно, спокойно.
В Курскую вы же не знаете , что такое биться за Родину !!!
Бабло на кормане , и мысли .... .
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