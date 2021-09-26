«Спокойно к этому отношусь». Джикия — об отказе Дзюбы от вызова в сборную

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы выступать за сборную России в ближайших матчах.
Узнал об этом в раздевалке. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Жду окончательный список.
Агаларов – хороший нападающий. Я смотрел нарезку перед игрой с [«Уфой»]. Он молодец, заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья и профессионального роста.
Тут уместно вспомнить слова Колоскова, что крест ставить надо на рукастом.
Тут уместно вспомнить слова Колоскова, что крест ставить надо на рукастом.
К битве за Родину Дзюба сейчас вряд ли подходит)...
К битве за Родину Дзюба сейчас вряд ли подходит)...
В Курскую вы же не знаете , что такое биться за Родину !!!
Бабло на кормане , и мысли .... .
В Курскую вы же не знаете , что такое биться за Родину !!!
Бабло на кормане , и мысли .... .