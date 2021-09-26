«Спокойно к этому отношусь». Джикия — об отказе Дзюбы от вызова в сборную

Защитник «Спартака» высказался об отказе форварда «Зенита» выступать за сборную России в ближайших матчах.

Узнал об этом в раздевалке. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Жду окончательный список.

Агаларов – хороший нападающий. Я смотрел нарезку перед игрой с [«Уфой»]. Он молодец, заслуженно попал в расширенный список. Желаю ему здоровья и профессионального роста.