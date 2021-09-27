Доннарумма выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче с «Манчестер Сити».

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27 сентября 2021, 15:36

Голкипер , скорее всего, выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Сейчас основным вратарём парижан является , однако в завтрашней встрече ворота команды будет защищать именно Доннарумма. Существует вероятность того, что Кейлор Навас будет играть в матчах Лиги 1, а Доннарумма — в играх Лиги чемпионов.