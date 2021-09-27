Доннарумма выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче с «Манчестер Сити».

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, скорее всего, выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Сейчас основным вратарём парижан является Кейлор Навас, однако в завтрашней встрече ворота команды будет защищать именно Доннарумма. Существует вероятность того, что Кейлор Навас будет играть в матчах Лиги 1, а Доннарумма — в играх Лиги чемпионов.
Итальянский голкипер недоволен своим положением после перехода в ПСЖ.
Доннарумма чувствует себя одиноким в Париже , о чём он сам об этом говорит, и видимо всё таки это как-то повлияло на такое решение Почеттино.
И я думаю что такой тандем лучших вратарей современности и нахождение их в одной команде, рано или поздно приведёт к конфликтным ситуациям в коллективе . И это надо будет решать. А решить это можно будет только если один из них всё таки покинет команду . Пиар ход от руководства клуба сделал своё дело , приглашая чемпиона Европы 🏆и лучшего вратаря Доннарумму . Ну а теперь можно будет кого-то из них продавать. Слухи связывали Наваса с Юве, который может сменить Щенсного , который не оправдывает доверия и частенько допускает ляпы ,которые влияют на исход игры. Ну а как решит руководство ПСЖ и кто покинет команду покажет время.
Всем Добра !!!
Доннарумма чувствует себя одиноким в Париже , о чём он сам об этом говорит, и видимо всё таки это как-то повлияло на такое решение Почеттино.
И я думаю что такой тандем лучших вратарей современности и нахождение их в одной команде, рано или поздно приведёт к конфликтным ситуациям в коллективе . И это надо будет решать. А решить это можно будет только если один из них всё таки покинет команду . Пиар ход от руководства клуба сделал своё дело , приглашая чемпиона Европы 🏆и лучшего вратаря Доннарумму . Ну а теперь можно будет кого-то из них продавать. Слухи связывали Наваса с Юве, который может сменить Щенсного , который не оправдывает доверия и частенько допускает ляпы ,которые влияют на исход игры. Ну а как решит руководство ПСЖ и кто покинет команду покажет время.
Всем Добра !!!