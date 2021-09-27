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Доннарумма выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче с «Манчестер Сити»

27 сентября 2021, 15:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, скорее всего, выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Сейчас основным вратарём парижан является Кейлор Навас, однако в завтрашней встрече ворота команды будет защищать именно Доннарумма. Существует вероятность того, что Кейлор Навас будет играть в матчах Лиги 1, а Доннарумма — в играх Лиги чемпионов.

Итальянский голкипер недоволен своим положением после перехода в ПСЖ.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября в 22:54
Лишь бы не облажался)))
протон
протон
27 сентября в 17:20
Какой шустрый. В межсезонье успел и за Юве поиграть
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 16:56
А если в стартовом составе выйдет Руммадонна, то Месси забьет в свои ворота.
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 16:08
Доннарумма выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче с «Манчестер Сити».
Доннарумма чувствует себя одиноким в Париже , о чём он сам об этом говорит, и видимо всё таки это как-то повлияло на такое решение Почеттино.
И я думаю что такой тандем лучших вратарей современности и нахождение их в одной команде, рано или поздно приведёт к конфликтным ситуациям в коллективе . И это надо будет решать. А решить это можно будет только если один из них всё таки покинет команду . Пиар ход от руководства клуба сделал своё дело , приглашая чемпиона Европы 🏆и лучшего вратаря Доннарумму . Ну а теперь можно будет кого-то из них продавать. Слухи связывали Наваса с Юве, который может сменить Щенсного , который не оправдывает доверия и частенько допускает ляпы ,которые влияют на исход игры. Ну а как решит руководство ПСЖ и кто покинет команду покажет время.
Всем Добра !!!
8h258p3m2b9y
8h258p3m2b9y
27 сентября в 16:03
И вынет парочку из сетки
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 15:55
Вот он шанс проявить себя.
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