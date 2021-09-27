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Зинченко не сыграет против ПСЖ

27 сентября 2021, 23:11

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко не полетел с командой в Париж на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с ПСЖ. На официальном сайте «горожан» опубликовали список футболистов, отправившихся во Францию, Зинченко в этом списке нет.

Встреча между ПСЖ и «Манчестер Сити» пройдет 28 сентября в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что один из игроков парижского клуба тоже пропустит эту игру.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
28 сентября в 10:21
Канселу лучше. Зинченко годится только на подмену или на игры со середняками
3kgpdak3nnsb
3kgpdak3nnsb
28 сентября в 06:14
Это особой роли не сыграет
ЮЗИК
ЮЗИК
28 сентября в 05:35
Не велика потеря
Cat01
Cat01
27 сентября в 23:54
Это потеря или не готов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
27 сентября в 23:34
Взгляни на пятёрку лидеров рейтинга, дружище! Трое из пяти играют в одной группе (моей). 1-е, 4-е и 5-е место на данный момент. Пытаюсь брыкаться, ставя на чумачечие кэфы, но не везёт мне, как повезло Даше Д.
Самое интересное, что кто-то из них пролетит мимо группы Яшина, набрав неслабое количество очков. Это игра...
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 23:30
Это не скажется на игре - определенно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Mikki (раскрыть)
27 сентября в 23:26
А если кто-то не указал (только щас узнал об этом) -уже не вышлют? Или ещё не поздно указать?
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 23:17
нет в списке значит не заслужил.
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