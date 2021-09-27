Зинченко не сыграет против ПСЖ

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко не полетел с командой в Париж на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с ПСЖ. На официальном сайте «горожан» опубликовали список футболистов, отправившихся во Францию, Зинченко в этом списке нет.
Встреча между ПСЖ и «Манчестер Сити» пройдет 28 сентября в 22:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что один из игроков парижского клуба тоже пропустит эту игру.
Самое интересное, что кто-то из них пролетит мимо группы Яшина, набрав неслабое количество очков. Это игра...
Самое интересное, что кто-то из них пролетит мимо группы Яшина, набрав неслабое количество очков. Это игра...