Смородская: «Думаю, „Спартак“ попадёт под гусеницу „Наполи“» .

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предстоящий матч «Спартака» против «Наполи» во 2-м туре Лиги Европы.

В «Локомотив» я верю, они могут взять очки. В «Спартак» я не верю. Это футбол, шансы есть всегда. Но я опасаюсь завтрашнего матча. «Наполи» набрал темп, спокойно можно попасть под его гусеницу. Думаю, «Спартак» под нее и попадёт.