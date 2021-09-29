Смородская: «Думаю, „Спартак“ попадёт под гусеницу „Наполи“» .

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предстоящий матч «Спартака» против «Наполи» во 2-м туре Лиги Европы.
В «Локомотив» я верю, они могут взять очки. В «Спартак» я не верю. Это футбол, шансы есть всегда. Но я опасаюсь завтрашнего матча. «Наполи» набрал темп, спокойно можно попасть под его гусеницу. Думаю, «Спартак» под нее и попадёт.
Ранее стало известно, что данную встречу пропустит нападающий «Спартака».
Позовите уже Ольгу Юрьевну на Матч ТВ, пусть сотрясает воздух в компании мужиков, спорит с ними, дерётся, целуется.
Наполи сейчас легко размажет любую команду РПЛ, даже играя резервистами.
Позовите уже Ольгу Юрьевну на Матч ТВ, пусть сотрясает воздух в компании мужиков, спорит с ними, дерётся, целуется.
Наполи сейчас легко размажет любую команду РПЛ, даже играя резервистами.
Болельщиков Спартака перед матчем с Наполи обязовали пройти обследование у кардиолога и сдать ЭКГ !!! Удачи !!!
Болельщиков Спартака перед матчем с Наполи обязовали пройти обследование у кардиолога и сдать ЭКГ !!! Удачи !!!
Всё-таки "Наполи" не паралимпиец и имеет их две,как минимум.
Всё-таки "Наполи" не паралимпиец и имеет их две,как минимум.