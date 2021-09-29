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Смородская: «Думаю, „Спартак“ попадёт под гусеницу „Наполи“»

29 сентября 2021, 14:53
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предстоящий матч «Спартака» против «Наполи» во 2-м туре Лиги Европы.

В «Локомотив» я верю, они могут взять очки. В «Спартак» я не верю. Это футбол, шансы есть всегда. Но я опасаюсь завтрашнего матча. «Наполи» набрал темп, спокойно можно попасть под его гусеницу. Думаю, «Спартак» под нее и попадёт.

Ранее стало известно, что данную встречу пропустит нападающий «Спартака».

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
02 октября в 21:33
Смородская отлично разбирается в футболе, просто путает названия команд и матчи, в которых они участвуют. Она имела в виду матч Лацио-Локомотив, а брякнула про матч Наполи-Спартак.
Александр Апалько
Александр Апалько
01 октября в 22:38
Плохо ты думала. Эксперт, блин, великий...
Правдолюб158
Правдолюб158
29 сентября в 16:45
Еще от Легии не у всех зажило,а тут аж Наполи.....
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
29 сентября в 15:47
А еще можно у Бузовой или у Бабкиной спросить их мнение. Шла бы котлеты жарить специалист блин.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
29 сентября в 15:38
Если серьезно, при любом раскладе надо выкладываться по полной. Удачи!!!!!
за
за
29 сентября в 15:33
Давно ли Смородская гусеница обосновалась в структуре Наполи?
makkie
makkie
29 сентября в 15:28
И чего это Смородская комментирует каждый чих в Спартаке?
Позовите уже Ольгу Юрьевну на Матч ТВ, пусть сотрясает воздух в компании мужиков, спорит с ними, дерётся, целуется.

Наполи сейчас легко размажет любую команду РПЛ, даже играя резервистами.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
29 сентября в 15:17
Дык зачем туда вообще лететь было, придумали бы отмазку.)))))
Futurista
Futurista ответ Caniggia (раскрыть)
29 сентября в 15:11
Ну да)...Спартаку вечно попадаются команды на пике формы...тогда Ливер...сейчас Наполи...все предпосылки для антирекорда...
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 15:05
Смородская: «Думаю, „Спартак“ попадёт под гусеницу „Наполи“» .
Болельщиков Спартака перед матчем с Наполи обязовали пройти обследование у кардиолога и сдать ЭКГ !!! Удачи !!!
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
29 сентября в 15:05
Так обычно и бывает...главное никто не ждал)...
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 15:04
Вопрос остаётся в одном - будут ли побиты ливерпульские 7-0?
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
29 сентября в 15:04
Дык не хреново бахнули))
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
29 сентября в 15:02, ред.
Молдавский шериф как палка...стреляет только раз)...
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 15:00
Баба,"гусеница"-это ,как правили,ползающее насекомое-многоножка,а попасть можно,образно выражаясь,ПОД ГУСЕНИЦЫ!!! Ты что имела ввиду,кызымка???
Всё-таки "Наполи" не паралимпиец и имеет их две,как минимум.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
29 сентября в 15:00
Против сегодняшнего Наполи и в оптимальном ооочень мало! Если только у Шерифа!Реал не даст соврать))
Futurista
Futurista
29 сентября в 14:58
В оптимальном составе у Спартака были бы шансы...состав к сожалению далек от оптимального из-за травм...
sv_1969
sv_1969 ответ Mangur (раскрыть)
29 сентября в 14:58
Дык зачем у этой курицы спрашивать если она говорит очевидное всем(((
Василий 50
Василий 50
29 сентября в 14:56
Опять ведьма выползла
Mangur
Mangur
29 сентября в 14:56
Размажут, соглашусь с женщиной
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