ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЛига чемпионов 2021/2022

Бышовец считает, что «Зенит» может рассчитывать на победу в матче ЛЧ

29 сентября 2021, 12:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

Я думаю, что вчерашние матчи дали достаточно информации и по результатам, и по содержанию. Неожиданность победы «Шерифа» и победа под руководством Юрия Вернидуба, бывшего капитана «Зенита» в моей команде, показала, что невозможное возможно.

Сегодня преимущество, которое есть у «Зенита», даёт основания рассчитывать на победу. Здесь речь должна идти не столько о количестве забитых мячей, сколько о результате. Искренне буду рад, если у «Зенита» будет хорошая игра по содержанию, которая предопределит результат.

Все новости
«Ливерпуль» — последний клуб в АПЛ без поражений. Клопп не прочь оставить Гвардиолу в середине таблицы
Вчера, 09:42Вадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии8
Это'О считает «Атлетико» фаворитом в матче против «Барселоны»
02 октября Комментарии5
«Зенит» и «Спартак» после еврокубковых побед, ЦСКА против бывших тренеров. Акценты 10-го тура РПЛ
01 октябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Семак: «„Сочи“ — соперник очень организованный, это хорошая команда»
01 октября Комментарии12
«Спартак» против лидера Серии A и бывшего тренера «Зенита». Удивит любой результат, кроме победы «Наполи»
30 сентябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии15
Спаллетти: «Для „Спартака“ завтра важнейший матч в ЛЕ»
29 сентября Комментарии9
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 14:37
В любом сообщении Светоч умудряется повести дело так,что без упоминания себя,любимого,не обойдётся. Вот он уже и к победе негров из Бессарабии причастен...
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 14:26
Бышовец знает что говорит.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
29 сентября в 14:24
Может. На целую одну.
ОПС
ОПС
29 сентября в 14:24
Было бы очень хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100