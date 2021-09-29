Бышовец считает, что «Зенит» может рассчитывать на победу в матче ЛЧ

Бывший тренер сборной России прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

Я думаю, что вчерашние матчи дали достаточно информации и по результатам, и по содержанию. Неожиданность победы «Шерифа» и победа под руководством Юрия Вернидуба, бывшего капитана «Зенита» в моей команде, показала, что невозможное возможно.

Сегодня преимущество, которое есть у «Зенита», даёт основания рассчитывать на победу. Здесь речь должна идти не столько о количестве забитых мячей, сколько о результате. Искренне буду рад, если у «Зенита» будет хорошая игра по содержанию, которая предопределит результат.