Малафеев: «Не стоит недооценивать „Мальме“»

Бывший вратарь «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Не стоит недооценивать шведскую команду. Мне кажется, что «Мальме» такого же плана, как и «Брюгге», который, как мы помним по прошлому сезону, переиграл «Зенит» в двух играх. Безусловно, я считаю «Зенит» фаворитом этой встречи, но к этому матчу надо подойти в таком же настроении, как и к матчу с «Челси», где «Зенит» показал вполне симпатичную и достойную игру на фоне такого грозного соперника.

«Мальме» же в своем чемпионате идет на втором месте и вполне может претендовать на чемпионство. Это боевитая команда, которая после разгромного поражения от «Ювентуса» захочет зацепиться за шанс остаться в еврокубках. Шведы играют в агрессивный и атакующий футбол. Надо отнестись к ним осторожно, если «Зениту» удастся навязать свою игру, то результат с большой долей вероятности может сложиться в нашу пользу.