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Малафеев: «Не стоит недооценивать „Мальме“»

28 сентября 2021, 14:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Не стоит недооценивать шведскую команду. Мне кажется, что «Мальме» такого же плана, как и «Брюгге», который, как мы помним по прошлому сезону, переиграл «Зенит» в двух играх. Безусловно, я считаю «Зенит» фаворитом этой встречи, но к этому матчу надо подойти в таком же настроении, как и к матчу с «Челси», где «Зенит» показал вполне симпатичную и достойную игру на фоне такого грозного соперника.

«Мальме» же в своем чемпионате идет на втором месте и вполне может претендовать на чемпионство. Это боевитая команда, которая после разгромного поражения от «Ювентуса» захочет зацепиться за шанс остаться в еврокубках. Шведы играют в агрессивный и атакующий футбол. Надо отнестись к ним осторожно, если «Зениту» удастся навязать свою игру, то результат с большой долей вероятности может сложиться в нашу пользу.

Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 20:58
Смешно..., когда специалист рассуждает об игре команды, которую ни разу не видел в игре...,ну да он же питерский ему можно все...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 19:04, ред.
Где то сейчас в далёкой холодной Мальмёндии :
Бывший вратарь Мальмё : "Не стоит недооценивать Зенит"
berda2003
berda2003
28 сентября в 17:19
умный, аж, страх... шпарит газетными заголовками и думает этот бред производит на кого впечатление... а как насчёт "утраты концентрации" - любимые словечко всех 56о-футболистов...
Futurista
Futurista
28 сентября в 16:20, ред.
Слава чует беду)...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
28 сентября в 15:14
Нашим клубам вообще не стоит никого недооценивать.
Cat01
Cat01
28 сентября в 14:36
Надо играть только на победу.... Иначе?
shlomo2
shlomo2
28 сентября в 14:14
Это ты Слава игрокам скажи
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