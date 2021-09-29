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Кечинов: «Ничья для „Спартака“ в матче с „Наполи“ была бы удачей»

29 сентября 2021, 16:07
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о шансах красно-белых в матче Лиги Европы с «Наполи».

Тяжело спартаковцам придется. «Наполи» сейчас в очень хорошей форме, а красно-белые не в том состоянии, в каком мы хотели бы их видеть. Да, последняя игра в чемпионате для болельщиков прошла позитивно. Тем не менее думаю, что «Спартаку» будет очень трудно. Мое мнение, здесь мало шансов. Ничья для «Спартака» была бы удачей.

Вы же видите, как «Спартак» играет. С другой стороны, конечно, они могут проиграть, могут победить — все что угодно может быть. Но непонятно, как команда играет. Она может проиграть «Нижнему Новгороду». Раньше, когда играли мы, «Спартак» считался непредсказуемой командой. Мы могли проиграть «Кошице», но в то же время были способны победить «Аякс» и «Реал». И это было нормально, и это все понимали.

Ранее стало известно, что матч против «Наполи» пропустит один из форвардов «Спартака».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 17:03
Сравнивать прошлые времена и нынешнее плачевное состояние российского клубного футбола не имеет смысла. Раньше проигрыш "Кошице", "Вардару" или "Мальме" был досадным недоразумением связанным с недооценкой соперника. Сейчас подобные клубы для нас как минимум равные противники, победа над которыми ни в коем случае не гарантирована. Превосходство в суммах зарплатных перечислений нашим футболистам нисколько не дает им превосходства, а напротив делает их безвольными и немотивированными. Конкурировать же с клубами класса "Наполи" или "Лацио" большинству наших клубов в принципе бесполезно так как они находятся просто на другом уровне развития, а волевые качества и строгую дисциплину наши футболисты уже давненько не демонстрируют.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 16:26
Ни о какой ничьей ни может быть речи. Наполи сильнее.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 16:17
Сейчас осталась только первая часть прошлой традиции :Могут проиграть кому угодно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 сентября в 16:14
Зачем вообще играть?
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