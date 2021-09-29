Кечинов: «Ничья для „Спартака“ в матче с „Наполи“ была бы удачей»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о шансах красно-белых в матче Лиги Европы с «Наполи».

Тяжело спартаковцам придется. «Наполи» сейчас в очень хорошей форме, а красно-белые не в том состоянии, в каком мы хотели бы их видеть. Да, последняя игра в чемпионате для болельщиков прошла позитивно. Тем не менее думаю, что «Спартаку» будет очень трудно. Мое мнение, здесь мало шансов. Ничья для «Спартака» была бы удачей.

Вы же видите, как «Спартак» играет. С другой стороны, конечно, они могут проиграть, могут победить — все что угодно может быть. Но непонятно, как команда играет. Она может проиграть «Нижнему Новгороду». Раньше, когда играли мы, «Спартак» считался непредсказуемой командой. Мы могли проиграть «Кошице», но в то же время были способны победить «Аякс» и «Реал». И это было нормально, и это все понимали.