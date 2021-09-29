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Клаудиньо — о Дзюбе: «Артём — отличный парень»

29 сентября 2021, 10:31

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который собирается выиграть Лигу чемпионов, рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Артёмом Дзюбой.

Дзюба — отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошел и заговорил со мной, было очень приятно. Мы отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках, надеюсь, продолжим и в матчах.

Как мы с Дзюбой общаемся на тренировках? Он и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра. Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов — например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера, или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:37
Но мы то видели настоящего мини-дзюбу)
Futurista
Futurista
29 сентября в 11:36
Артем отличный парень...от других)...еще немного потренируется и в армрестлинг может переходить...
sir_Alex
sir_Alex
29 сентября в 11:19
Хороший парень с натренированной правой рукой 😁😁😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 10:52
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 10:35
Дзюба классный парень...
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 10:34
Клаудиньо, который собирается выиграть Лигу чемпионов
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282904/klaudino-zenit

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