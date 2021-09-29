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Павлюченко: «„Зенит“ обыграет своего соперника с разницей в один мяч»

29 сентября 2021, 12:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

Может ли «Зенит» выиграть? Да. Несмотря на поражение от «Челси», «Зенит» в том матче выглядел очень прилично. «Зенит» у нас сегодня — лучшая команда. Дома, считаю, они фавориты. Поэтому, мне кажется, он победит «Мальме». Хотя, конечно, придется тяжело. Думаю, они обыграют своего соперника с разницей в один мяч.

Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
29 сентября в 12:47
Если не обыгрывать Мальмё ....то нечего мечтать о третьем месте в группе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 12:41
Это он про первые 10 минут...
Общий итог будет крупнее...
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 12:37
2-0, и включится в процесс замещения "Локо" и "Спартака" в Лиге Европы.
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 12:35
Все дружно ставим)))
ДСА
ДСА
29 сентября в 12:30
Хоть в полмяча, лишь бы победили.
beefs
beefs
29 сентября в 12:29
Не говори гоп раньше времени...
Сидор новый
Сидор новый
29 сентября в 12:28
Твои слова, да Богу в уши....
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