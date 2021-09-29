Павлюченко: «„Зенит“ обыграет своего соперника с разницей в один мяч»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

Может ли «Зенит» выиграть? Да. Несмотря на поражение от «Челси», «Зенит» в том матче выглядел очень прилично. «Зенит» у нас сегодня — лучшая команда. Дома, считаю, они фавориты. Поэтому, мне кажется, он победит «Мальме». Хотя, конечно, придется тяжело. Думаю, они обыграют своего соперника с разницей в один мяч.