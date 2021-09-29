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Мостовой — о «Шерифе»: «„Зенит“ с 11 иностранцами тоже победит „Реал“»

29 сентября 2021, 15:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Шерифа» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Когда «Шериф» забил, подумал: «Ничего себе!». Мне показалось, что «Реал» всё равно отыграется: они играли лучше. Да и если посмотреть на итоговую статистику, то «Реал» нанёс больше 30 ударов по воротам, а молдаване — всего четыре. Второй гол «Шерифа» — вообще просто сумасшествие!

Интересно, что у «Шерифа» в стартовом составе было 11 иностранцев. На скамейке пара молдаван всего, причём такие, которые не выйдут никогда. Но сравнивать их с нами не имеет смысла: население Тирасполя — 100 тысяч. Конечно, можно сделать так, чтобы за «Зенит» вышло 11 иностранцев и выиграли у «Реала»… В таком случае мы тоже будем побеждать. Все будут довольны. Тогда не надо говорить, что у нас свои ребята есть. Хотя для «Шерифа» подобный сценарий — единственно верный путь выживания. Поймите, с 11 молдаванами в составе они никогда и ничего не выиграют.

Как пример «Шерифа» раскрывает тему лимита? Проблема не в лимите. Российские футболисты, не добившись ничего, получают безумные деньги. В «Реале» несколько чемпионов мира, несколько обладателей кубка Лиги чемпионов… У нас же люди не выигрывают ничего кроме чемпионата России, при этом имеют зарплаты, сопоставимые с окладом в «Милане»… Как это возможно?

После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.

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Все комментарии
4RT
4RT
29 сентября в 18:36
Он хоть фамилии игроков видел?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 сентября в 18:02
У меня есть подозрение, что мост подпивает.
протон
протон
29 сентября в 17:10
    ykcyc77
    ykcyc77
    29 сентября в 16:47
    Тирасполь - это Приднестровье!!!
    ykcyc77
    ykcyc77
    29 сентября в 16:41
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26
      29 сентября в 16:23
      Что ни говори, а мне кажется дело ещё и в тренере Шерифа - Вернидубе. По-моему, он с каждой командой которой руководил, добивался хороших результатов)
      Союзник противников
      Союзник противников
      29 сентября в 16:16
      Звучит скверно,но в принципе верно.
      Конь 666
      Конь 666
      29 сентября в 16:10
      Да ни разу не победит. Дело в иностранцах! В их качестве и мотивации, коей нема у Зенитовских лег
      Sergei Egorov
      Sergei Egorov ответ MopkoBHuk (раскрыть)
      29 сентября в 15:59
      Почему тогда ЦСКА в следующих сезонах занимал последние места в лиге Европы?
      MopkoBHuk
      MopkoBHuk
      29 сентября в 15:56
      А как же ЦСКА в сухую Реал обыгрывал со своей молодежью?
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
      29 сентября в 15:28
      2017 год.
      Зенит - Бней-Иегуда (Тель-Авив) 0:1

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