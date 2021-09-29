Мостовой — о «Шерифе»: «„Зенит“ с 11 иностранцами тоже победит „Реал“»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Шерифа» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Когда «Шериф» забил, подумал: «Ничего себе!». Мне показалось, что «Реал» всё равно отыграется: они играли лучше. Да и если посмотреть на итоговую статистику, то «Реал» нанёс больше 30 ударов по воротам, а молдаване — всего четыре. Второй гол «Шерифа» — вообще просто сумасшествие!

Интересно, что у «Шерифа» в стартовом составе было 11 иностранцев. На скамейке пара молдаван всего, причём такие, которые не выйдут никогда. Но сравнивать их с нами не имеет смысла: население Тирасполя — 100 тысяч. Конечно, можно сделать так, чтобы за «Зенит» вышло 11 иностранцев и выиграли у «Реала»… В таком случае мы тоже будем побеждать. Все будут довольны. Тогда не надо говорить, что у нас свои ребята есть. Хотя для «Шерифа» подобный сценарий — единственно верный путь выживания. Поймите, с 11 молдаванами в составе они никогда и ничего не выиграют.

Как пример «Шерифа» раскрывает тему лимита? Проблема не в лимите. Российские футболисты, не добившись ничего, получают безумные деньги. В «Реале» несколько чемпионов мира, несколько обладателей кубка Лиги чемпионов… У нас же люди не выигрывают ничего кроме чемпионата России, при этом имеют зарплаты, сопоставимые с окладом в «Милане»… Как это возможно?

