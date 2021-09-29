Червиченко: «„Зенит“ должен трёшку накидать „Мальме“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

«Зенит» должен трёшку накидать «Мальме». Петербуржцы сейчас очень хорошо выглядят, объективно находятся на первом месте: бразильские связки в нападении, Дзюба, который неплохо ассистирует. Вызывает небольшое беспокойство защита, но соперник не настолько шикарен в нападении, от чего мы могли бы тревожиться. С «Челси» игра была приличной, в РПЛ тоже — на голову выше всех. «Зенит» должен стряхнуть с себя порчу, забить и выиграть.