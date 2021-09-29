ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Червиченко: «„Зенит“ должен трёшку накидать „Мальме“»

29 сентября 2021, 15:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

«Зенит» должен трёшку накидать «Мальме». Петербуржцы сейчас очень хорошо выглядят, объективно находятся на первом месте: бразильские связки в нападении, Дзюба, который неплохо ассистирует. Вызывает небольшое беспокойство защита, но соперник не настолько шикарен в нападении, от чего мы могли бы тревожиться. С «Челси» игра была приличной, в РПЛ тоже — на голову выше всех. «Зенит» должен стряхнуть с себя порчу, забить и выиграть.

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии12
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Рязань 062
Рязань 062
29 сентября в 18:45
дзюба столько не нападает...
112910415
112910415
29 сентября в 18:33
вроде бы должен ...
kust07
kust07
29 сентября в 18:07
Червяка в дедрариум! Срочно
kasyak7
kasyak7
29 сентября в 18:05
Ахах,Зенит должен тройничок устроить ополизу , Червиченко.
memphis
memphis
29 сентября в 17:53
3:1 Мальме выиграет
Чист
Чист
29 сентября в 17:15
Трёшку точно накидали бы но не забывай -судить то игру не наши будут - как бы наоборот не вышло
протон
протон
29 сентября в 17:09
А матч-то получился огненный)
Alice Tracy
Alice Tracy ответ Опасный хулиган (раскрыть)
29 сентября в 16:45
Твенте" сраный им трешку отгрузил. С Бруну Алвешем и Данни! ©
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 16:15
Задолжал "Зенит" Червю
новенькую трёшку,
потому что он "Спартак"
сбросил с пьедестала...
radist_21
radist_21
29 сентября в 16:13
Если только Безбородова судить пригласят!
1bear
1bear
29 сентября в 15:55
должен - посмотрим,поверим специалисту,сделаем ставку...
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 15:34
У зенита место не освободилось случаем хлебное!? Что-то анрЮша хорошо стелит))
gqn59vg5nw8j
gqn59vg5nw8j
29 сентября в 15:23
Не надо кидать шапки..раньше времени...
Понятно что Зенит должен победить.....
Но он так же должен был побеждать и Бней Иегуду...Гент...Утрехт...Динамо Минск...Мольде...и Брюгге...
...и забыл что должен....)))
Владимир 77
Владимир 77
29 сентября в 15:22
Да,что там Зенит,один Артемка должен трешку положить,перестал теребонькать форма огонь сейчас у его.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
29 сентября в 15:19
должен накидать трешку, но хапнет сам трешку
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100