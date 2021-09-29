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Сычёв: «Сенсации уже есть, „Шерифу“ будет тяжелее в оставшихся играх ЛЧ»

29 сентября 2021, 11:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал победу «Шерифа» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).

Случайности не случайны. Значит, «Шериф» заслужил. Выступление молдавской команды и наших клубов в еврокубках — это разные вещи, там фактически 11 легионеров. Что касается возможной отмены лимита, то про это уже столько было сказано, что даже нет смысла заново обсуждать. Нужно многое переделывать, начиная с детского футбола. Сенсации уже случились. Дальше к «Шерифу» будут относиться с максимальной осторожностью. Им будет тяжелее в оставшихся играх.

Также успех «Шерифа» оценил известный российский тренер Юрий Сёмин.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:32
каждый год несколько матчей где слабая отбирает очки у топа. особенно когда идет последний тур где часто полурезервные составы играют.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 12:19
Из группы не выйдет,но наследил крепко.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 11:46
Да, актуально говоря, отмена лимита не даст гарантий победы над тем же "Шерифом". Выйдет играть "Зенит" с одиннадцатью бразильцами и можем увидеть что-то подобное, что в матче "Шахтер - Шериф". Возможно единственное, чего можем добиться лимитом - урезание зарплат подобных Соболевых и Тикнизянов, и искоренение бешенных сумм за переход как при переходе Макарова ну и может наши пешеходы поактивнее шевелиться начнут. Возможно приведет к тому, что больше бюджетных денег будет вбухано в иностранцев, меньше в паспортистов. А эти деньги должны пойти как-раз на любительский футбол, школы и популяризации у нас данного вида спорта. А так если честно без разницы куда они пойдут, ленивым паспортистам или второсортным иностранным шабашникам. Возможно отмена лимита даст хотя-бы небольшие улучшения в плане успехов клубов, но революции скорее всего не сделает. Правильно сказал - с детского футбола надо начинать. А про "Шериф" - скорее всего сказка должна кончиться в следующем туре, когда изучат молдавский клуб и научаться гарантировано взламывать их оборону. Но душа требует продолжение банкета.
ОПС
ОПС
29 сентября в 11:29
Да, дальше будет тяжело.
Djebrael
Djebrael
29 сентября в 11:23
Молодцы, Шериф!
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