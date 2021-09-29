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Булыкин: «Хочу увидеть победу „Локомотива“ в матче с „Лацио“»

29 сентября 2021, 12:50
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локо» и «Лацио».

В первую очередь, хочу увидеть хорошую игру от «Локомотива» и наконец-то результат. Мы уже много раз видели приличную игру от «железнодорожников», но результата не было, поэтому хочется увидеть победу. А если будет хорошая игра и победа, то это вдвойне приятно для всех болельщиков российского футбола, потому что это очки для России в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Лацио» — «Локомотив» в Риме.

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Все комментарии
Sergei Egorov
Sergei Egorov
29 сентября в 15:14
Локомотив может выиграть,ничего сверхъестественного нет.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 14:33
Жаль только,жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне,ни тебе...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 14:25
Мы все хотим.
Байкал-38.
Байкал-38.
29 сентября в 14:23
Я думаю все болельщики Локо этого хотят, но ... не будем загадывать!
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