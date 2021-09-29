Булыкин: «Хочу увидеть победу „Локомотива“ в матче с „Лацио“»

Бывший нападающий «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локо» и «Лацио».

В первую очередь, хочу увидеть хорошую игру от «Локомотива» и наконец-то результат. Мы уже много раз видели приличную игру от «железнодорожников», но результата не было, поэтому хочется увидеть победу. А если будет хорошая игра и победа, то это вдвойне приятно для всех болельщиков российского футбола, потому что это очки для России в таблице коэффициентов УЕФА .