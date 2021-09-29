Семак объяснил, почему «Зенит» пропускает голы в каждом матче

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Лига чемпионов — это лучший турнир, в котором можно участвовать. Что касается того, что пропускаем в каждом матче, нужно понять то, какое количество моментов мы позволяем сопернику создавать. В первой части сезона мы смотрелись не так надежно, как нам бы хотелось, но в последних матчах с «Челси», «Рубином» и «Крыльями Советов» мы не позволяем создавать много. Пропущенные мячи? Без этого никак, соперники иногда хорошо действуют, иногда сами допускаем ошибки.