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Семак объяснил, почему «Зенит» пропускает голы в каждом матче

29 сентября 2021, 19:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Лига чемпионов — это лучший турнир, в котором можно участвовать. Что касается того, что пропускаем в каждом матче, нужно понять то, какое количество моментов мы позволяем сопернику создавать. В первой части сезона мы смотрелись не так надежно, как нам бы хотелось, но в последних матчах с «Челси», «Рубином» и «Крыльями Советов» мы не позволяем создавать много. Пропущенные мячи? Без этого никак, соперники иногда хорошо действуют, иногда сами допускаем ошибки.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 23:32
Сенсации продолжаются. Вчера молдаване чпокнули Реал, сегодня Зенит обыграл Мальмё.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 20:43
Главное забить больше чем пропустить.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
29 сентября в 20:41
Потому что плохо поставлена игра в оборг.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 20:34
Для бандитского шика?
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 20:16
Всё очень просто. У такого состава должен быть совсем другой главный тренер !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 сентября в 20:13
Нужно руководить Богданыч на бровке. Требовать, кричать, а не стоять манекеном. Заставлять Дзюбу отрабатывать в обороне в том числе, когда команде трудно. И наконец-то начать есть мясо. А то, как теленок на лужайке. Без обид).
Caniggia
Caniggia
29 сентября в 20:08
Лучше бы не объяснял, не его это. Семак, как всегда, ни о чём. Опять стандартный набор дежурных фраз.
112910415
112910415
29 сентября в 19:59
и это логично
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 19:56
Вообщем все "объяснил"
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