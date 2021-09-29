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Витория подтвердил, что Ларссон не сыграет против «Наполи»

29 сентября 2021, 19:41
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

Травма Ларссона и ряда остальных игроков? Действительно, у нас сложности в команде — Ларссон еще не готов, может быть, будет готов после перерыва на сборные. Рассказов, Хендрикс, Зобнин, Кутепов — по всем ним такая же ситуация. Используем разных игроков, чтобы это исправить и не жалуемся. Бьемся всегда до последней минуты.

Наши шансы? Нам предстоит игра с очень сильной командой, которая показывает отличный результат. Многие думают, что «Наполи» будет проще, чем нам. Нам же надо играть в футбол и не изменять себе. У нас есть личности в команде и нам предстоит серьезный вызов. Наша мотивация — это выиграть.

У каждого соперника свой стиль. У «Наполи» качественный футбол с простыми идеями, а это, как мне кажется, самое сложное в футболе. Мы не можем изменить себе и стать другой командой. Мы должны верить в то, что мы делаем. Мы можем проиграть матч, но не можем проиграть самим себе, изменив самим себе. Это сложная задача, но мы готовы и ждем начала матча.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 23:33
Я всегда болею за наши клубы, когда они играют с иностранными командами. Да, могу потроллить болельщиков Зенита или ЦСКА, особенно когда они начинают пинать Спартак. А так, конечно же никаких болений против своих клубов, хоть они будут ярыми врагами твоей команды у себя в чемпионате, не должно быть. Как можно болеть против команды, которая представляет флаг твоей страны.
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 20:45, ред.
Ларссон вообще не боец. Последние игры показатель, что Ларссон делает и думает только о своей карьере и не одной мысли что он предан игре за Спартак вообще не видно. С самого начала когда Ларссон был заявлен за Спартак он естественно играл и показывал хоть какой-то футбол, а сейчас? Может кто-то его видел, боится столкновений, тем самым бережёт себя. Нет не одного чёткого проникновения в штрафную, как это он делал как только пришёл в Спартак. Ларссон футболист карьерист и шабашник, где в Спартаке заработать смог, а насчёт карьеры под огромным вопросом. Чисто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 20:39
Скорейшего выздоровления.
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 20:35
Зачем туриста взяли с собой?
Cat01
Cat01
29 сентября в 19:54
Значит ждать нечего
drug01
drug01
29 сентября в 19:53
Кто же будет забивать
makkie
makkie
29 сентября в 19:45
Ларссона потеряли, еще и Рассказов вылетел с травмой.
Чем они на тренировках занимаются? Вернулись во времена Карпина что ли, когда по 11 игроков в лазарете лечились? Ужас просто!
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