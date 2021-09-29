Витория подтвердил, что Ларссон не сыграет против «Наполи»

Главный тренер «Спартака» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

Травма Ларссона и ряда остальных игроков? Действительно, у нас сложности в команде — Ларссон еще не готов, может быть, будет готов после перерыва на сборные. Рассказов, Хендрикс, Зобнин, Кутепов — по всем ним такая же ситуация. Используем разных игроков, чтобы это исправить и не жалуемся. Бьемся всегда до последней минуты.

Наши шансы? Нам предстоит игра с очень сильной командой, которая показывает отличный результат. Многие думают, что «Наполи» будет проще, чем нам. Нам же надо играть в футбол и не изменять себе. У нас есть личности в команде и нам предстоит серьезный вызов. Наша мотивация — это выиграть.

У каждого соперника свой стиль. У «Наполи» качественный футбол с простыми идеями, а это, как мне кажется, самое сложное в футболе. Мы не можем изменить себе и стать другой командой. Мы должны верить в то, что мы делаем. Мы можем проиграть матч, но не можем проиграть самим себе, изменив самим себе. Это сложная задача, но мы готовы и ждем начала матча.