Радимов: «„Зениту“ нужно сыграть с „Мальме“ так, как с „Крыльями Советов“»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Зениту» в матче с «Мальмё» нужно по-хозяйски вести себя на поле, прессинговать с первых минут. Если команда Семака сыграет так же агрессивно, как и в последнем матче чемпионата с «Крыльями», то обязательно добьётся успеха. Желаю только удачи!