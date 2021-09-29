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Радимов: «„Зениту“ нужно сыграть с „Мальме“ так, как с „Крыльями Советов“»

29 сентября 2021, 17:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Зениту» в матче с «Мальмё» нужно по-хозяйски вести себя на поле, прессинговать с первых минут. Если команда Семака сыграет так же агрессивно, как и в последнем матче чемпионата с «Крыльями», то обязательно добьётся успеха. Желаю только удачи!

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Все комментарии
suiw
suiw
29 сентября в 19:28
Безбородова на ВАР
Рязань 062
Рязань 062
29 сентября в 18:43
это как? падать в штрафной постоянно? дзюба может!!!
4RT
4RT
29 сентября в 18:33
На левый пенальти и не рассчитывайте!
nubom
nubom
29 сентября в 18:23
Достаточно повторить первый тайм с Рубином....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 18:09, ред.
Но близок, близок миг победы.

Ура! Мы ломим; гнутся шведы.

О славный час! о славный вид!

Ещё напор - Мальмё бежит.

И следом молодёжь пустилась,

Вбивая в мальмский створ мячи,

Печалью Швеция покрылась,

Как роем чёрной саранчи.


А.С.Пушкин поэма "Зенит чемпион" 1829 год
Ags_0701
Ags_0701
29 сентября в 17:51
    Правдолюб158
    Правдолюб158
    29 сентября в 17:49
    Надо играть как с рубином!
    и как молодежка сегодня :атаки весь матч и победа 3-2
    sv_1969
    sv_1969
    29 сентября в 17:48
    Во му-дак)) Тогда Малме увезет три очка! Хотя я не против))
    memphis
    memphis
    29 сентября в 17:48
    Чтобы местный Ананидзе упал? Или судья свой? Других вариантов нет
    berda2003
    berda2003
    29 сентября в 17:40
    а ещё надо судью взять с собой...
    Союзник противников
    Союзник противников
    29 сентября в 17:33
    А где ты возьмёшь лояльного судью?
    d1metras
    d1metras
    29 сентября в 17:25
    Ну Мальме далеко не крылья советов))
    Garrincha58
    Garrincha58
    29 сентября в 17:24
    он что с похмела что ли?
    протон
    протон
    29 сентября в 17:22
    Если команда Семака сыграет так же агрессивно, как и в последнем матче чемпионата против «Крыльев»

    Господи, еще один. Уровень сегодняшнего Мальме ничуть не уступает нашим "топ клубам". И соперников в квалификации прошёл тех, об которых наши хронически спотыкаются...
    ДАША Д
    ДАША Д
    29 сентября в 17:16
    Сначала один пропустить, потом два забить.
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