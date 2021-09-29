Радимов: «„Зениту“ нужно сыграть с „Мальме“ так, как с „Крыльями Советов“»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
«Зениту» в матче с «Мальмё» нужно по-хозяйски вести себя на поле, прессинговать с первых минут. Если команда Семака сыграет так же агрессивно, как и в последнем матче чемпионата с «Крыльями», то обязательно добьётся успеха. Желаю только удачи!
Ура! Мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Ещё напор - Мальмё бежит.
И следом молодёжь пустилась,
Вбивая в мальмский створ мячи,
Печалью Швеция покрылась,
Как роем чёрной саранчи.
А.С.Пушкин поэма "Зенит чемпион" 1829 год
Ура! Мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Ещё напор - Мальмё бежит.
И следом молодёжь пустилась,
Вбивая в мальмский створ мячи,
Печалью Швеция покрылась,
Как роем чёрной саранчи.
А.С.Пушкин поэма "Зенит чемпион" 1829 год
и как молодежка сегодня :атаки весь матч и победа 3-2
и как молодежка сегодня :атаки весь матч и победа 3-2
Господи, еще один. Уровень сегодняшнего Мальме ничуть не уступает нашим "топ клубам". И соперников в квалификации прошёл тех, об которых наши хронически спотыкаются...
Господи, еще один. Уровень сегодняшнего Мальме ничуть не уступает нашим "топ клубам". И соперников в квалификации прошёл тех, об которых наши хронически спотыкаются...