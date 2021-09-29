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Малафеев: «„Шериф“ уже является сенсацией Лиги чемпионов»

29 сентября 2021, 17:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Очевидно, что «Шериф» уже является сенсацией этого розыгрыша Лиги чемпионов. Они показывают, на что способны, проявляют свой характер, им невероятно по-футбольному везет и на каждой позиции игроки выкладываются до финального свистка. В матче с «Реалом» «Шериф» нанес всего 4 удара, 3 в створ и при этом забил 2 гола. Мадридцы же устроили бомбардировку из 31 удара, но лишь 11 из них пришлись в створ. Единственный гол забили — и то с пенальти.

Я думаю, тут нет никакого секрета — «Шериф» приехал играть в футбол, а не стоять у своих ворот. Все понимали, что они аутсайдер в этом матче. Но в чем тогда смысл игры в футбол? Приехать и терпеть? Стоять у своих ворот и надеяться на чудо? Тираспольцы приехали играть в футбол, они прекрасно осознавали расклады и прогнозы, они заряжены на атаку, они понимают, что можно проиграть с любым счетом, но очевидно лучше проиграть пытаясь хоть как-то огорчить соперника, чем никак не навязав борьбу. Но их отношение к таким играм в сочетании с везением и командным настроем дарят фанатам футбола вот такие исходы, как мы увидели вчера. Ребята цепляются за свой шанс проявить себя в Лиге чемпионов, и их можно похвалить и продолжать дальше с интересом наблюдать за их игрой.

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Все комментарии
beefs
beefs
29 сентября в 18:35
Удивили так удивили, молодцы, так держать...
Djebrael
Djebrael
29 сентября в 18:13
Ну наверное уже все выговорились....:)))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 18:01, ред.
Их сэнсэй топ, вот и сенсация. А еще немного везло. Если бы Рамос был в Реале, в последних секундах матча...
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 17:59
Только ты больше ни кому не говори о своём открытии.
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
29 сентября в 17:58
Очень хочется надеяться на положительный исход. Удачи ☝!!!
УЕСКА
УЕСКА ответ Gahi (раскрыть)
29 сентября в 17:56
Аршавин: "Ваши ожидания ваши проблемы"
Семак: "Цели выйти из группы перед Зенитом не стояло"
Gahi
Gahi
29 сентября в 17:43
Шериф молодцы, ждём сегодня хорошего результата от команды Зенит. Удачи
drug01
drug01
29 сентября в 17:43
Это просто чудо
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