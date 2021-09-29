Малафеев: «„Шериф“ уже является сенсацией Лиги чемпионов»

Бывший голкипер «Зенита» прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Очевидно, что «Шериф» уже является сенсацией этого розыгрыша Лиги чемпионов. Они показывают, на что способны, проявляют свой характер, им невероятно по-футбольному везет и на каждой позиции игроки выкладываются до финального свистка. В матче с «Реалом» «Шериф» нанес всего 4 удара, 3 в створ и при этом забил 2 гола. Мадридцы же устроили бомбардировку из 31 удара, но лишь 11 из них пришлись в створ. Единственный гол забили — и то с пенальти.

Я думаю, тут нет никакого секрета — «Шериф» приехал играть в футбол, а не стоять у своих ворот. Все понимали, что они аутсайдер в этом матче. Но в чем тогда смысл игры в футбол? Приехать и терпеть? Стоять у своих ворот и надеяться на чудо? Тираспольцы приехали играть в футбол, они прекрасно осознавали расклады и прогнозы, они заряжены на атаку, они понимают, что можно проиграть с любым счетом, но очевидно лучше проиграть пытаясь хоть как-то огорчить соперника, чем никак не навязав борьбу. Но их отношение к таким играм в сочетании с везением и командным настроем дарят фанатам футбола вот такие исходы, как мы увидели вчера. Ребята цепляются за свой шанс проявить себя в Лиге чемпионов, и их можно похвалить и продолжать дальше с интересом наблюдать за их игрой.