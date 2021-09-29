Спаллетти: «„Спартак“ незаслуженно проиграл „Легии“»

Главный тренер «Наполи» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

В первом матче группового этапа «Спартак» проиграл дома [«Легии»], но это было незаслуженное поражение. Завтрашний матч очень важен для москвичей, ведь в случае неудачи они могут выбыть из турнира. В России всегда борются до конца и хотят играть в еврокубках. Российские клубы никогда не недооценивают европейские турниры.