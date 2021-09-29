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Спаллетти: «„Спартак“ незаслуженно проиграл „Легии“»

29 сентября 2021, 20:06
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

В первом матче группового этапа «Спартак» проиграл дома [«Легии»], но это было незаслуженное поражение. Завтрашний матч очень важен для москвичей, ведь в случае неудачи они могут выбыть из турнира. В России всегда борются до конца и хотят играть в еврокубках. Российские клубы никогда не недооценивают европейские турниры.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 23:32
С уважением - это отгрузить парочку.
Без уважения - тройку или пятерочку.
SHMEL258
SHMEL258
29 сентября в 21:29, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников
    29 сентября в 20:37
    Это обычное словоблудие.Незаслуженно,это когда вследствие судейской предвзятости,а когда забили голов меньше соперника , то заслуженно! А если при этом имели больше голевых возможностей-тем более.
    112910415
    112910415
    29 сентября в 20:30
    хитренький он, Лучано Спалетти
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    29 сентября в 20:26
    Спаллети судит по тем временам, когда он был тренером "Зенита" и не застал тот еврокубковый кошмар, который творится с российскими клубами сейчас.
    shlomo
    shlomo
    29 сентября в 20:17
    Ну Спаллети знает, что говорит...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    29 сентября в 20:15
    Спаллетти скромничает.
    Ironigor
    Ironigor
    29 сентября в 20:15
    А шоо было не заслуженно ??? Всё по делу !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 сентября в 20:07
    Все по делу...
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