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Конте: «„Шериф“ — „золушка“ среди всех участников Лиги чемпионов»

29 сентября 2021, 20:49

Бывший наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал результаты 2-го тура в группе D:

«Интер» сыграл сбалансированно. Да, «Шахтёр» больше владел мячом, но у итальянцев было больше голевых ситуаций. «Интер» лучше «Шахтёра» в физике, поэтому «горнякам» надо было использовать стандарты. «Шериф» — «золушка» среди всех участников Лиги чемпионов. Он спутал всем участникам турнира карты.

«Желто-черные» лидируют в группе D. У тираспольчан 6 очков. На втором месте идёт «Реал» с тремя очками. «Интер» и «Шахтёр» имеют по одному набранному пункту.

Игроками «Шерифа» после сенсационных побед в ЛЧ стали интересоваться большие клубы Европы.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
30 сентября в 03:51
Золушка, как известно, в итоге вышла замуж за принца.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 01:25
Они молодцы!
протон
протон
29 сентября в 23:29
Побольше бы Шерифов, Лестеров, Лиллей...
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 23:11
Золушка оказалась с яйцами!
bsww
bsww
29 сентября в 21:47
Как по мне, главное не перегореть и отпустить в клубы, что в своих чемпионатах борются в лучшем случае за попадание в Лигу Европы, там смогут лучше прогрессировать, нежели перейти в ЛигоЧемпионские клубы, там могут спокойно сесть на лавку и надолго, НО и тренироваться с "лучшими". Если и "слабые" предложат условные 10 млн евро, то лучше отпустить, как это всё обернётся неизвестно, НО НАШИ на этом неоднократно обжигались, особенно ЦСКА с КАРВАЛЬО
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 21:32
Вот она популярность
SHMEL
SHMEL
29 сентября в 21:27
Навёл Шериф шухер, только о нём все и говорят.
zsb1961
zsb1961
29 сентября в 21:00
Обыграть Реал на его поле - это подвиг! Тем более команде уровня Шерифа! Молодцы! С победой!
Gahi
Gahi
29 сентября в 20:52
На то он и Шериф, чтобы не проиграть. Удачи
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