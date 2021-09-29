Конте: «„Шериф“ — „золушка“ среди всех участников Лиги чемпионов»

Бывший наставник «Интера» прокомментировал результаты 2-го тура в группе D:

«Интер» сыграл сбалансированно. Да, «Шахтёр» больше владел мячом, но у итальянцев было больше голевых ситуаций. «Интер» лучше «Шахтёра» в физике, поэтому «горнякам» надо было использовать стандарты. «Шериф» — «золушка» среди всех участников Лиги чемпионов. Он спутал всем участникам турнира карты.