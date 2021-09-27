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Роналду хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры

27 сентября 2021, 10:20

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раздумывает над вариантами деятельности после завершения карьеры.

Португалец намерен ещё несколько сезонов поиграть за «красных дьяволов», а после остаться в системе манчестерского клуба. Роналду собирается начать тренерскую карьеру, заняв должность наставника молодёжной команды «Манчестер Юнайтед». Криштиану хочет набраться опыта на тренерском поприще. Близкий к «Манчестер Юнайтед» источник сообщил:

Он одержим футболом и знает об игре всё. Многие игроки начали свою тренерскую карьеру в МЮ, поэтому он думает, что это может быть хорошим началом следующей главы его карьеры.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
27 сентября в 23:21
а я то как хочу, чтобы Рон стал тренером МЮ)))
протон
протон
27 сентября в 18:07
Молодец, что ещё сказать.
бундер
бундер
27 сентября в 15:24
Если подгонят пару толковых помощников, то толк выйдет. Требовать будет по полной в плане физухи, да и мотиватор топчик.
за
за
27 сентября в 15:11
Криштиану, не из каждого выдающегося игрока вырастает талантливый тренер.
Archvlad87
Archvlad87
27 сентября в 14:07
да зачем ему молодежный состав МЮ?! Спартак ждет его главным тренером
Конь 666
Конь 666
27 сентября в 13:33
Вряд ли. Мне кажется не получится из него тренер, да и ему это не нужно полагаю
BagioR
BagioR
27 сентября в 13:29
Если так то удачи ему. Пусть и тренером станет лучшим.
h8you
h8you
27 сентября в 13:15
можно играющим тренером) хахахаха
112910415
112910415
27 сентября в 12:34
стоп, а где же Спортинг в этой схеме ?
Elliada
Elliada
27 сентября в 11:50
Чтобы быть тренером, нужен стержень. Его должны уважать. И это все не про Роналду
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 11:23
Жизнь нарцисса обломает,
преподав урок .
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 11:16
Не хотелось бы, чтобы великий футболист стал никчёмным тренеришкой. Примеров много. Тот же Марадона. Хотелось бы чтобы КР повторил путь Пепа, например, те же Беккенбауэр, Кройф - вот примеры великих игроков и тренеров.
Agamaga........
Agamaga........
27 сентября в 11:13
Если он заставит игроков сесть на его диету, тренироваться как он, то есть все шансы быть успешным тренером.
311
311
27 сентября в 11:12
Сульшер напрягся!)
don_surio
don_surio
27 сентября в 11:11
Хороший игрок не всегда хороший тренер.Но Рону я желаю удачи.Он сможет.
zooveterinar
zooveterinar
27 сентября в 11:07
В Чморгенштейна ему надо переобуваться,а как футболист золотой,ну он так и стоит!!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
27 сентября в 11:01
Хз, игрок великолепный, пример для подражания, харизма что надо, но выйдет ли из него стратег...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
27 сентября в 10:58
Не думаю, что из него выйдет толковый тренер.
Дима Логинов
Дима Логинов
27 сентября в 10:55
Не всегда из хороших игроков получаются хорошие тренеры. Гвардиола один, а таких как Анри и Пирло множество. У Роналду есть ещё нюанс - ему нельзя провалиться как тренеру, иначе это будет огромный удар по репутации победителя.
Португальцу нужно хорошо всё взвесить, прежде чем брать на себя новые испытания.
Baggio R.
Baggio R.
27 сентября в 10:41
Тренировал уже как-то)
ARMENIAN
ARMENIAN
27 сентября в 10:38
уверен, у него есть все шансы
1bear
1bear
27 сентября в 10:37
было бы интересно увидеть - Роналду - тренер !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 сентября в 10:31
Всё это было давно предсказано!
Alex12357
Alex12357
27 сентября в 10:29
Кишка тонка!
Байкал-38
Байкал-38
27 сентября в 10:28
Дни Сульшера в МЮ сочтены...
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 10:27
Этим его и заманили.
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