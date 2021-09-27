Роналду хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раздумывает над вариантами деятельности после завершения карьеры.
Португалец намерен ещё несколько сезонов поиграть за «красных дьяволов», а после остаться в системе манчестерского клуба. Роналду собирается начать тренерскую карьеру, заняв должность наставника молодёжной команды «Манчестер Юнайтед». Криштиану хочет набраться опыта на тренерском поприще. Близкий к «Манчестер Юнайтед» источник сообщил:
Он одержим футболом и знает об игре всё. Многие игроки начали свою тренерскую карьеру в МЮ, поэтому он думает, что это может быть хорошим началом следующей главы его карьеры.
преподав урок .
преподав урок .
Португальцу нужно хорошо всё взвесить, прежде чем брать на себя новые испытания.
Португальцу нужно хорошо всё взвесить, прежде чем брать на себя новые испытания.