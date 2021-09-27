Роналду хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры

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27 сентября 2021, 10:20

Нападающий «Манчестер Юнайтед» раздумывает над вариантами деятельности после завершения карьеры.

Португалец намерен ещё несколько сезонов поиграть за «красных дьяволов», а после остаться в системе манчестерского клуба. Роналду собирается начать тренерскую карьеру, заняв должность наставника молодёжной команды «Манчестер Юнайтед». Криштиану хочет набраться опыта на тренерском поприще. Близкий к «Манчестер Юнайтед» источник сообщил: