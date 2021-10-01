Семак: «„Сочи“ — соперник очень организованный, это хорошая команда»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ с «Сочи».

В каком состоянии команда? Думаю, в нормальном. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды.

Что касается Караваева, он начал индивидуальную работу на поле. Послезавтра будет контрольное обследование, по итогам которого можно будет сказать, когда он приступит к занятиям в общей группе.

«Сочи»? Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим все сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть.