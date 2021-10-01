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Семак: «„Сочи“ — соперник очень организованный, это хорошая команда»

01 октября 2021, 15:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ с «Сочи».

В каком состоянии команда? Думаю, в нормальном. Вопрос больше к эмоциональному состоянию, потому что матчи сборных и Лига чемпионов выделяются на фоне чемпионата России, и переключение не всегда складывается очень хорошо для команды.

Что касается Караваева, он начал индивидуальную работу на поле. Послезавтра будет контрольное обследование, по итогам которого можно будет сказать, когда он приступит к занятиям в общей группе.

«Сочи»? Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим все сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть.

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Все комментарии
Alice Tracy
Alice Tracy
02 октября в 12:49
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    02 октября в 07:31
    Да ,это будет главная интрига тура, Зенит или Сочи -Сочи или Зенит? Это будет впечатляющее действо!!
    valt134
    valt134
    02 октября в 06:36
      протон
      протон
      01 октября в 20:24
      Вангую: в воскресенье будет волевая, победа Зенита со счётом 2: 1
      beefs
      beefs
      01 октября в 17:47
      Сережа, не тренди, все всё знают...
      ДСА
      ДСА
      01 октября в 17:45
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        01 октября в 17:32
        Не говори никому, что зенит выиграет, это секрет...
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        01 октября в 17:31
        Опять эта муть от Семака. Сколько можно, Сергей Богданыч? Да лёгкий это для вас соперник, податливый как тёплое оно...
        mihaluch
        mihaluch
        01 октября в 17:17
        Для Зенита она хорошая.
        TEREK_FOREVER
        TEREK_FOREVER
        01 октября в 17:03
        Ради приличия могли бы и 3 очка отдать южанам.
        ГолдБол
        ГолдБол
        01 октября в 16:30
        Главное, результат предсказуем. Хорошо когда команда организована....
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        01 октября в 16:01
        Жду яркого футбольного спектакля от двух великолепных спортивных коллективов. Упорная борьба, неожиданные повороты, волевые отыгрыши, но без судейских скандалов и с известным финалом. Спойлер: в концовке сюжета "Зенит" получает три очка.
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