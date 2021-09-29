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Спаллетти: «Для „Спартака“ завтра важнейший матч в ЛЕ»

29 сентября 2021, 15:47
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о состоянии своей команды накануне матча 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

Мы проводим восстановительные процедуры. Врачи внимательно следят за состоянием игроков. Сами футболисты осознают важность восстановления и лечебных процедур, кроме того, они очень внимательно следят за режимом за пределами поля — то, чего журналисты не видят. Если у тебя футболисты, которые соблюдают все нормы и правила, работать намного легче.

«Спартак» проиграл первый матч дома. Они провели качественный матч, но пропустили на 93-й минуте. И завтра для них важнейший матч в турнире: в случае поражения они почти наверняка закончат борьбу в группе. И они очень хотят выйти на европейский уровень — играть в еврокубках, а когда играешь с итальянским клубом, то это всегда непросто.

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Все комментарии
Alice Tracy
Alice Tracy ответ Правдолюб158 (раскрыть)
02 октября в 12:52
    BreezeCOOL
    BreezeCOOL
    30 сентября в 14:35
    Спал, покажи им Халка))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    29 сентября в 19:30
    Скажем честно...шансов не более чем у Зенита с Челси....
    Слишком уж Наполи раскуражились в этом сезоне...
    Спартаку удачи ...а вдруг...
    Добротная игра и результат с Наполи разом перечеркнёт и поражение в дерби и скомканное начало сезона в целом....
    Правдолюб158
    Правдолюб158
    29 сентября в 17:46
    Лучано знает что делать со спартаком...
    ждём стишков от поварёнка..
    makkie
    makkie
    29 сентября в 16:15
    Домашний проигрыш Легии ставит крест на дальнейших амбициях Спартака по выходу из группы. Тем более, игроки и тренера сливают.
    Победа Наполи - без вариантов!
    Союзник противников
    Союзник противников
    29 сентября в 16:07
    Проходной матч,просто бросил традиционного предигрового леща.Если первый тайм выдержат-проиграют достойно(в утешение руководителям),а если к 20-й минуте пропустят-рассыпятся.
    ДСА
    ДСА
    29 сентября в 15:56
    Шансов нет, но надо постараться.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 сентября в 15:52
    Он уже проиграл самый важный - польской Лиги...
    Сидор новый
    Сидор новый
    29 сентября в 15:48
    Ну Спалетти о Спартаке может много чего рассказать....:)
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