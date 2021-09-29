Спаллетти: «Для „Спартака“ завтра важнейший матч в ЛЕ»

Главный тренер «Наполи» рассказал о состоянии своей команды накануне матча 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

Мы проводим восстановительные процедуры. Врачи внимательно следят за состоянием игроков. Сами футболисты осознают важность восстановления и лечебных процедур, кроме того, они очень внимательно следят за режимом за пределами поля — то, чего журналисты не видят. Если у тебя футболисты, которые соблюдают все нормы и правила, работать намного легче.

«Спартак» проиграл первый матч дома. Они провели качественный матч, но пропустили на 93-й минуте. И завтра для них важнейший матч в турнире: в случае поражения они почти наверняка закончат борьбу в группе. И они очень хотят выйти на европейский уровень — играть в еврокубках, а когда играешь с итальянским клубом, то это всегда непросто.