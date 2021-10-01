Гус Тиль: «Ради перехода в „Фейеноорд“ я отказался от большой суммы»

Полузащитник «Фейеноорда» , права на которого принадлежат «Спартаку», частично подтвердил информацию, согласно которой он пошел на серьезное сокращение зарплаты ради возвращения в Нидерланды.

Не знаю, где вы это прочитали... Скажу лишь, что я потерял большую сумму. Конечно, не стану называть конкретные цифры, но я отказался от большой суммы ради перехода в «Фейеноорд», да.

Возвращение в «Спартак» зимой невозможно. Я останусь в «Фейеноорде» на весь сезон.