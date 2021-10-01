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Гус Тиль: «Ради перехода в „Фейеноорд“ я отказался от большой суммы»

01 октября 2021, 20:04

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», частично подтвердил информацию, согласно которой он пошел на серьезное сокращение зарплаты ради возвращения в Нидерланды.

Не знаю, где вы это прочитали... Скажу лишь, что я потерял большую сумму. Конечно, не стану называть конкретные цифры, но я отказался от большой суммы ради перехода в «Фейеноорд», да.

Возвращение в «Спартак» зимой невозможно. Я останусь в «Фейеноорде» на весь сезон.

Аренда Тиля в «Фейеноорде» рассчитана до 30 июня 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 08:19
принципы надо уважать !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
02 октября в 02:10
Молодец. Правильное решение.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
01 октября в 23:08
Был бы ты Гус Хиддинк, другое дело, а так, Дима Булыкин у нас тоже феерил в Голландии, когда здесь не тянул, может климат в Голландии какой-то особенный
sir_Alex
sir_Alex
01 октября в 23:00
Продать бы его по окончании аренды.
ABir
ABir
01 октября в 21:40
Пусть все у него сложится там, где нравится
makkie
makkie
01 октября в 21:36
Молодец!
Тилю и нужно оставаться в Голландии, там он как рыба в воде.
Вернётся в Спартак и снова захандрит. К тому времени наверное уже парочка тренеров сменится, да Зарема очередную свистопляску в телеграмме устроит.
dzvinka
dzvinka ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 21:31
сдается мне, не стоит тебе переживать за потерянное Леонидом Арнольдовичем, не за токарским станком он сколачивал потерянное)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 21:20, ред.
Леонид Арнольдович усилил Фейеноорд на 18 млн евро....
Потеря потерь...
А этот парень ещё говорит о каких то потерянных им суммах...
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ brooks (раскрыть)
01 октября в 21:10
    4RT
    4RT
    01 октября в 20:57
    У тебя просто выхода другого не было,герой липовый
    brooks
    brooks
    01 октября в 20:46, ред.
    Не знаю, где вы это прочитали...
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    Паря, мы живём в 21 веке. И если надо будет, то мы даже можем сказать тебе, сколько раз за день ты в туалет сходил)
    shlomo2
    shlomo2
    01 октября в 20:36
    Ну молодца
    Wolf77785
    Wolf77785
    01 октября в 20:35
    сбежал, красавец!
    Cat01
    Cat01
    01 октября в 20:29
    Прощай Спартак
    David Young
    David Young ответ Валерий Фролов (раскрыть)
    01 октября в 20:23
    Здравствуйте, это не планируется, но мы рады читать предложения игроков.
    Валерий Фролов
    Валерий Фролов
    01 октября в 20:22, ред.
    А может стоит включить ЛЧ,ЛЕ и ЛК?
    particular
    particular
    01 октября в 20:16
    Да, но сначала согласился на определённую сумму, что бы попасть в Спартак.
    Поэтому неуместно корчить из себя бессребреника. Что случилось, то случилось.
    ДСА
    ДСА
    01 октября в 20:14
    Ну и пусть за копейки пашет.
    протон
    протон
    01 октября в 20:12
    Спартак со вчерашнего дня топ клуб, так что подумай еще раз о возвращении
    Ironigor
    Ironigor
    01 октября в 20:08, ред.
    Достойно Уважения. Удачи тебе.
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