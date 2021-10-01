Гус Тиль: «Ради перехода в „Фейеноорд“ я отказался от большой суммы»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», частично подтвердил информацию, согласно которой он пошел на серьезное сокращение зарплаты ради возвращения в Нидерланды.
Не знаю, где вы это прочитали... Скажу лишь, что я потерял большую сумму. Конечно, не стану называть конкретные цифры, но я отказался от большой суммы ради перехода в «Фейеноорд», да.
Возвращение в «Спартак» зимой невозможно. Я останусь в «Фейеноорде» на весь сезон.
Аренда Тиля в «Фейеноорде» рассчитана до 30 июня 2022 года.
Тилю и нужно оставаться в Голландии, там он как рыба в воде.
Вернётся в Спартак и снова захандрит. К тому времени наверное уже парочка тренеров сменится, да Зарема очередную свистопляску в телеграмме устроит.
Тилю и нужно оставаться в Голландии, там он как рыба в воде.
Вернётся в Спартак и снова захандрит. К тому времени наверное уже парочка тренеров сменится, да Зарема очередную свистопляску в телеграмме устроит.
Потеря потерь...
А этот парень ещё говорит о каких то потерянных им суммах...
Потеря потерь...
А этот парень ещё говорит о каких то потерянных им суммах...
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Паря, мы живём в 21 веке. И если надо будет, то мы даже можем сказать тебе, сколько раз за день ты в туалет сходил)
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Паря, мы живём в 21 веке. И если надо будет, то мы даже можем сказать тебе, сколько раз за день ты в туалет сходил)
Поэтому неуместно корчить из себя бессребреника. Что случилось, то случилось.
Поэтому неуместно корчить из себя бессребреника. Что случилось, то случилось.