Журналист Риччи: «У „Барселоны“ нет денег на Конте»

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01 октября 2021, 23:14

Корреспондент La Gazzetta dello Sport в Испании Филиппо Мария Риччи утверждает, что у «Барселоны» нет денег, чтобы пригласить тренера .

«Правда, что „Барса“ размышляет о Конте? Разве в Каталонии не знают, что ему обязательно понадобится Лукаку?» – написал пользователь в комментариях под постом Риччи в твиттере.

«У них нет денег на Конте. Но они могут помечтать о нем, это бесплатно», – ответил Филиппо.