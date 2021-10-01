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Журналист Риччи: «У „Барселоны“ нет денег на Конте»

01 октября 2021, 23:14

Корреспондент La Gazzetta dello Sport в Испании Филиппо Мария Риччи утверждает, что у «Барселоны» нет денег, чтобы пригласить тренера Антонио Конте.

«Правда, что „Барса“ размышляет о Конте? Разве в Каталонии не знают, что ему обязательно понадобится Лукаку?» – написал пользователь в комментариях под постом Риччи в твиттере.

«У них нет денег на Конте. Но они могут помечтать о нем, это бесплатно», – ответил Филиппо.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
02 октября в 11:33
Пусть зовут Гаттузо. К великим победам он не приведет, но остановит падение с тем составом, что имеется. Два сезона стабильных побед от обороны, накопить денежек, разобраться с составом, и там уже можно звать Конте или Тухеля, которого к тому времени уже уволят со скрипом.
cska1948
cska1948
02 октября в 09:02
У Барселоны нет денег! И это главная причина ухода из неё Месси.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 08:47
Все деньги на несколько лет вперёд сожрал гном.
particular
particular
02 октября в 08:01, ред.
Некоторые источники утверждают, что профсоюз работников ГИБДД готов направить посильную помощь в объёме получасового сбора на М-4 :)
Alhunah
Alhunah
02 октября в 06:24
С кумана надо денег снять за врелительство и развал команды
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 06:17
Надо же как-то пиар раздувать.
Gahi
Gahi
02 октября в 05:51
Каждый норовит зацепить Барселону, предлагая ей что мечтать не вредно. А если команда начнёт выигрывать, что тогда предложат журналисты. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 05:36
Опять и снова прибедняются.
ОПС
ОПС
02 октября в 05:33
Неужели Барселона идет ко дну?
mihaluch
mihaluch
02 октября в 05:30
Пускай берут кредит.
ATG
ATG
02 октября в 01:13
Да сдался он нам ))) Нет денег у журналиста риччч скорее всего
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
02 октября в 00:31
Бартомеу почти убил Барселону но ходит на свободе,никто его не повесил на Бернабеу,га Комп Ноу нельзя
1bear
1bear
01 октября в 23:58
денег нет,как в Тамбове...сниматься с чемпионата??? Надо доиграть сезон ))))))
протон
протон
01 октября в 23:38
У них на попкорн денег щас нет,какой Конте
Cat01
Cat01
01 октября в 23:37, ред.
Клуб совсем плохой стал
Ironigor
Ironigor
01 октября в 23:32
На него нужно, просто необходимо найти деньги 💰.
А то с Куманом в дальнейшем будет ещё хуже.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 23:27
Пускай у гнома займут
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