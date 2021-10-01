«Пирло – это личная авантюра Лапорты». Журналист Ромеро — о «Барселоне»

Испанский журналист Жерар Ромеро сообщает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет назначить на пост главного тренера.

Пирло – это личная авантюра Жоана Лапорты. Президент «Барселоны» чувствует, что у него есть дар раскрывать тренеров. Он всерьез думает об этом.

Руководство, однако, утверждает, что на должность тренера «Барселоны» есть более хорошие варианты. Лапорта думает о Пирло, но спортивный и технический директор его не поддерживают.