«Пирло – это личная авантюра Лапорты». Журналист Ромеро — о «Барселоне»

Испанский журналист Жерар Ромеро сообщает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет назначить Андреа Пирло на пост главного тренера.
Пирло – это личная авантюра Жоана Лапорты. Президент «Барселоны» чувствует, что у него есть дар раскрывать тренеров. Он всерьез думает об этом.
Руководство, однако, утверждает, что на должность тренера «Барселоны» есть более хорошие варианты. Лапорта думает о Пирло, но спортивный и технический директор его не поддерживают.
Пирло с августа 2020-го по май 2021 года занимал пост главного тренера «Ювентуса». Под его руководством туринцы заняли 4-е место в Серии А. Ранее тренерского опыта, кроме молодежной команды «Юве», Пирло не имел.