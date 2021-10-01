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«Пирло – это личная авантюра Лапорты». Журналист Ромеро — о «Барселоне»

01 октября 2021, 19:27

Испанский журналист Жерар Ромеро сообщает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет назначить Андреа Пирло на пост главного тренера.

Пирло – это личная авантюра Жоана Лапорты. Президент «Барселоны» чувствует, что у него есть дар раскрывать тренеров. Он всерьез думает об этом.

Руководство, однако, утверждает, что на должность тренера «Барселоны» есть более хорошие варианты. Лапорта думает о Пирло, но спортивный и технический директор его не поддерживают.

Пирло с августа 2020-го по май 2021 года занимал пост главного тренера «Ювентуса». Под его руководством туринцы заняли 4-е место в Серии А. Ранее тренерского опыта, кроме молодежной команды «Юве», Пирло не имел.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 08:15
Куман пусть работает, хуже не будет
ОПС
ОПС
02 октября в 03:23
Хочет, значит назначит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ЮЗИК (раскрыть)
01 октября в 22:34
"Барселона" не нанесли ни одного удара в створ ворот "Бенфики" в матче 2-го тура Лиги чемпионов (0:3).

Таким образом, игроки "Барсы" ни разу не пробили в створ ворот соперника за оба матча этого розыгрыша еврокубка: в игре против "Баварии" каталонцы также ни разу не попали в створ, нанеся 5 ударов. В игре с португальским клубом "Барселона" 8 раз била по воротам соперника.

Стоит отметить, что на 66-й минуте латераль "Барселоны" Сержи Роберто пробивал с лета из вратарской, однако защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо вынес мяч, сыграв перед ленточкой. Поскольку голкипер Одиссеас Влаходимос не вступал в игру в этом эпизоде, официальная статистика УЕФА не засчитала удар за попадание в створ.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 22:24
Ещё тут Пирло не хватало, от рыжего бы избавиться
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 1bear (раскрыть)
01 октября в 22:20
Типа Сёмина
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
01 октября в 21:50, ред.
Перес выгоняет Роналду,Рамоса,Зидана итд без церемоний и застой у них бывает один два месяца,потому,что Реалом правит Лев с гривом,а тут даже барсовские болельщики,чтобы тренерище Куман дальше оставался,даже Пирло больше сделает,чем он.Спартак побеждает лидера Серии А на ее поле а Барса Кумана за две игры в ЛЧ ни один удар не сделал в створ ворота соперников.
Даже мне показалось,что фаны Реала тоже львы как Перес большинство а Барсы,как лисы,хотя и львы есть но их мало.
1bear
1bear
01 октября в 21:49
Барсе нужен тренер типа Кержакова
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ УЕСКА (раскрыть)
01 октября в 21:44
    Zhgoon
    Zhgoon
    01 октября в 21:42
    Обычно в кризисный клуб вызывают тренеров типа Гаттузо, которые не чуратся запачкать руки и плюют на чужое мнение. Да и он умеет ставить оборону, результаты хорошие показывал, имея половину состава в лазарете. Играл в «Наполи» без форвардов целый сезон. Но он всегда валит последние 4-5 игр сезона, потому что банально лавка умирает к тому времени.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    01 октября в 21:35
    Я не болельщик барсы, но думаю им нужно делать перестройку, кардинальные изменения и тренер нужен не именитый, а тот который осилит реформировать состав, а не выжимать максимум из хлама который есть сейчас в составе, если всё таки хотят выжать максимум то будущее будет ещё плачевнее.
    Возможно им стоит обратить внимание на тренеров которые выводили клубы в высшие дивизионы и потом могли закрепиться в них, но чтоб это было результативно нужно в первую очередь попрощаться с такими игроками как пике и альба, бускетс, тоесть с игроками которые зазвездились и ставят себя выше клуба, новое должно быть новым а не хорошо помытым старым.
    dzvinka
    dzvinka
    01 октября в 21:28
    дада, давай Пирло))
    4RT
    4RT
    01 октября в 21:03
    Семак и Газпром вам в помощь
    УЕСКА
    УЕСКА
    01 октября в 20:41
    Просто никакой серьезный тренер в нынешнюю кризисную Барсу не пойдет поэтому и приходится выбирать из таких кандидатур как Пирло. Сильный тренер запросит высокую зарплату и гарантии усиления состава, потребует купить игроков которые ему нужны а ничего этого Барса дать ему не сможет. Поэтому лучше не трогать Кумана а дать ему спокойно работать. Может быть у него получится исправить ситуацию. Как сказал вице президент Барселоны надо потерпеть два года.
    протон
    протон
    01 октября в 20:13
    Какой Пирло??? Смысл тогда увольнять Кумана??

    У Лапорты кукуха поехала))
    Comentarios
    Comentarios
    01 октября в 20:07
    По моему, все были очень рады когда Пирло уволили из Ювентуса. Думаю и в Барсе то же самое будет
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    01 октября в 20:01
    Будет жаль потерять Барсу лет на 20-ть. Из-за разных экспериментов многие потеряли МЮ как минимум лет на 10-ть.
    particular
    particular
    01 октября в 19:56, ред.
    Не видно стратегических расчётов, - одни тактические просчёты. Неужели, разучились думать широко, взвешенно и дальновидно. Дыры затыкать - дело не хитрое :(
    BDA8181
    BDA8181 ответ Жасур Баратов (раскрыть)
    01 октября в 19:51
    Да у Кержа то и игра поставлиней интересней чем у Пирло так то )))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 октября в 19:48
    Интересно, а этот журналист со всеми тремя лично поговорил ??? Или в замочную скважину подслушивал.
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов
    01 октября в 19:45
    Пирло? Давайте лучше Кержаков
    shlomo2
    shlomo2
    01 октября в 19:29
    Похоже дело совсем идет не в том направлении
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