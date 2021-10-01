ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2021/2022

Гути — о работе тренером в «Барселоне»: «Почему бы и нет?»

01 октября 2021, 21:31

Бывший футболист «Реала» Гути ответил на вопрос о том, хотел ли бы он возглавить «Барселону».

Почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, я имею все необходимое, чтобы преуспеть в качестве тренера.

Последним клубом Гути как главного тренера была «Альмерия», до этого он работал в тренерских штабах «Реала» и «Бешикташа».

Все новости
Барселона  Гути
Перевод с as.com
СлухиРаньери может возглавить «Уотфорд»
Вчера, 16:19 Комментарии10
СлухиШевченко может возглавить «Селтик»
Вчера, 08:55 Комментарии22
«Я не пойду против своего прошлого». Анчелотти — о работе в «Барселоне»
02 октября Комментарии9
СлухиТен Хаг — ещё один кандидат на должность нового тренера «Барселоны»
02 октября Комментарии7
Клюйверт: «„Барселона“ поддерживает Кумана»
02 октября Комментарии3
Бывший игрок «Реала» Гути: «Я бы согласился тренировать „Барселону“»
02 октября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
02 октября в 10:36
"...я имею все необходимое, чтобы преуспеть в качестве тренера..."

Какое "преуспеть"? В Альмерии в Сегунде он уже "преуспел": 15 игр и 6 побед. ))
mihaluch
mihaluch
02 октября в 04:30
Какого тренера Барсе ещё надо.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
02 октября в 04:25
Любому тренеру в сегодняшней Барсе придётся очень непросто.
drug01
drug01
01 октября в 21:33
Надо пробовать
протон
протон
01 октября в 21:32
Даже теперь интересно чем эта вся история закончится, сил фанатам Барсы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100