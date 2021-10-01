Гути — о работе тренером в «Барселоне»: «Почему бы и нет?»

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01 октября 2021, 21:31

Бывший футболист «Реала» Гути ответил на вопрос о том, хотел ли бы он возглавить «Барселону».

Почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, я имею все необходимое, чтобы преуспеть в качестве тренера.

Последним клубом Гути как главного тренера была «Альмерия», до этого он работал в тренерских штабах «Реала» и «Бешикташа».