Гути — о работе тренером в «Барселоне»: «Почему бы и нет?»

Бывший футболист «Реала» Гути ответил на вопрос о том, хотел ли бы он возглавить «Барселону».
Почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, я имею все необходимое, чтобы преуспеть в качестве тренера.
Последним клубом Гути как главного тренера была «Альмерия», до этого он работал в тренерских штабах «Реала» и «Бешикташа».
Какое "преуспеть"? В Альмерии в Сегунде он уже "преуспел": 15 игр и 6 побед. ))
Какое "преуспеть"? В Альмерии в Сегунде он уже "преуспел": 15 игр и 6 побед. ))