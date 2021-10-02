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Лапорта хочет, чтобы «Барселону» тренировал Тухель

02 октября 2021, 08:22

У «Барселоны» в скором времени может появиться новый тренер.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта склоняется к приглашению немецкого специалиста. Лапорте нравится подход тренеров из Германии к руководству командой. Его фаворитом и любимым наставником является Томас Тухель из «Челси».

На данный момент переход Тухеля в «Барселону» видится маловероятным, потому что Томас имеет контракт с «синими» до лета 2024 года, однако в будущем Лапорта хотел бы, чтобы Тухель возглавил каталонский клуб.

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Все комментарии
АМС
АМС ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
02 октября в 15:13
А гвардиолу ненужны большие трансферы? Он в первом списке по трате и невыиграл лч против тухелья
Брулин
Брулин
02 октября в 13:45
Думаю это уж слишком, кто то выпустил смешное компрометирующее Лапорта инфо
Agamaga........
Agamaga........
02 октября в 13:19
Пустые разговоры.
ATG
ATG
02 октября в 11:55
Лучше бы Тедеско взяли
shlifen
shlifen ответ Alhunah (раскрыть)
02 октября в 11:26
У Хави контракт с Катарским Аль-Садом, и с чего это вы взяли что он готов "за бесплатно работать"?? =))
Сейчас идти в Барселону это гробить карьеру - ресурсов ноль, а амбиции и ответственность максимальная. Ну и после Кумана врядли найдется ещё один тренер который САМ ЗА СЕБЯ заплатит неустойку, только чтобы поработать в кризисной Барселоне. Тут из альтернатив только тренеры из академии на роли И.О., но при увольнении Кумана всё равно придется от 6 до 18 лимонов платить...
Ну а ежедневные "смены в пожеланиях" топ-тренеров - с таким же успехом можно планировать покупка Холланда, Неймара и Саллаха - денег на это всё равно нет...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
02 октября в 11:17
каталонский автобус будет припарковывать
RamonCSKA
RamonCSKA
02 октября в 11:06
Я тоже хочу что ЦСКА возглавил Тухель
Но ни у нас , ни у них денег нету
Alhunah
Alhunah
02 октября в 10:46
Хави свободный и готов за бесплатно работать
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 октября в 10:42
Ишь бросает Лапорту из огня да в полымя... Настали времена, когда не Барса выбирает тренера, а тренер выбирает работать ли ему в Барсе - кто согласится, с тем и будете счастливы
амурец
амурец
02 октября в 10:14
Какой сейчас тренер пойдёт в Барселону, даже Гвардиола не вернётся, он может только работать с командами где есть финансы, а у Барселоны их нет, так что оставлять им надо Кумана
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 октября в 09:49, ред.
Не более чем высказывание пожелание и признание профессионализма и педантичности немецких тренеров. Перекупить Тухеля, выигравшего Чашку Лиги Чемпионов для Абрамовича, просто нереально. Абрамович его ни за какие деньги не отдаст и у самого этой грязи завались, а во-вторых - просто у "Барселоны" этих самих денег и нету.. Да и возможно Тухелю в АПЛ сейчас гораздо интереснее.
протон
протон
02 октября в 09:38
ахахахха Флик, Наггельсман, Клоп, Тухель, Ляпорта явно что то курит, вот так взяли они и поменяли свои теплые места где все хорошо чтобы возглавить кризисную Барсу
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 09:31
Лапорта мечется бедняга, каждый день желания меняет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 09:26
Пусть попробует вырвать Тухеля из Челси.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
02 октября в 09:17, ред.
Им надо Гвардиолу умолять вернуться ,никакие Тухелт не помогут ,ну или Клопа ,только он из г..на и палок могут собрать топ клуб.Тухель классный специалист ,но ему нужны большие трансферы ,которых барса вряд ли обеспечит
Ironigor
Ironigor
02 октября в 09:13
Лапорта хочет, чтобы «Барселону» тренировал Тухель .
Хотеть конечно же можно !
А вот деньги 💰💰💰 откуда, Сень ???)))
dok66
dok66
02 октября в 09:02
Денег не хватит чтобы перекупить
ОПС
ОПС
02 октября в 08:58
Пора прийти новому тренеру.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 октября в 08:56
Какой там ещё Тухель?
«Барселоне" нужна перезагрузка.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 08:53
Лапорта против Абрамовича ещё сынок
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 08:50
Это просто слух.
1bear
1bear
02 октября в 08:45
вчера Лапорта хотел Пирло,сегодня уже Тухеля,а где деньги???
Василий 50
Василий 50
02 октября в 08:44
А зачем Тухелю клуб-банкрот?
mihaluch
mihaluch
02 октября в 08:43
Три года в лучшем случае ждать придётся
нечитайло
нечитайло
02 октября в 08:36
Время покажет
Belgie2020
Belgie2020
02 октября в 08:33
Барселона 6 лет подряд получает одни разгромы в ЛЧ, норм тренер туда щас не пойдёт
beefs
beefs
02 октября в 08:28
Все зависит от предложения...
shlomo2
shlomo2
02 октября в 08:25
Сложно Лапорте будет теперь уговорить хорошего тренера....
shlomo
shlomo
02 октября в 08:23
Томас на это не пойдет..
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