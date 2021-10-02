Лапорта хочет, чтобы «Барселону» тренировал Тухель .

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02 октября 2021, 08:22

У «Барселоны» в скором времени может появиться новый тренер.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта склоняется к приглашению немецкого специалиста. Лапорте нравится подход тренеров из Германии к руководству командой. Его фаворитом и любимым наставником является из «Челси».

На данный момент переход Тухеля в «Барселону» видится маловероятным, потому что Томас имеет контракт с «синими» до лета 2024 года, однако в будущем Лапорта хотел бы, чтобы Тухель возглавил каталонский клуб.