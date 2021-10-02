Лапорта хочет, чтобы «Барселону» тренировал Тухель .

У «Барселоны» в скором времени может появиться новый тренер.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта склоняется к приглашению немецкого специалиста. Лапорте нравится подход тренеров из Германии к руководству командой. Его фаворитом и любимым наставником является Томас Тухель из «Челси».
На данный момент переход Тухеля в «Барселону» видится маловероятным, потому что Томас имеет контракт с «синими» до лета 2024 года, однако в будущем Лапорта хотел бы, чтобы Тухель возглавил каталонский клуб.
Сейчас идти в Барселону это гробить карьеру - ресурсов ноль, а амбиции и ответственность максимальная. Ну и после Кумана врядли найдется ещё один тренер который САМ ЗА СЕБЯ заплатит неустойку, только чтобы поработать в кризисной Барселоне. Тут из альтернатив только тренеры из академии на роли И.О., но при увольнении Кумана всё равно придется от 6 до 18 лимонов платить...
Ну а ежедневные "смены в пожеланиях" топ-тренеров - с таким же успехом можно планировать покупка Холланда, Неймара и Саллаха - денег на это всё равно нет...
Сейчас идти в Барселону это гробить карьеру - ресурсов ноль, а амбиции и ответственность максимальная. Ну и после Кумана врядли найдется ещё один тренер который САМ ЗА СЕБЯ заплатит неустойку, только чтобы поработать в кризисной Барселоне. Тут из альтернатив только тренеры из академии на роли И.О., но при увольнении Кумана всё равно придется от 6 до 18 лимонов платить...
Ну а ежедневные "смены в пожеланиях" топ-тренеров - с таким же успехом можно планировать покупка Холланда, Неймара и Саллаха - денег на это всё равно нет...