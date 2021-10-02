«Посмотрим, что будет в Москве». Спаллетти обратился к скамейке «Спартака»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально отреагировал на поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (2:3).
После финального свистка Спаллетти выкрикнул фразу в адрес скамейки запасных «Спартака»: «We will see in Moscow». В переводе это означает: «Посмотрим, что будет в Москве». Данный эпизод попал в видео с закадровыми моментами матча, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».
Кроме того, на пресс-конференции после игры Спаллетти заявил, что один из тренеров московского клуба насмехался над его командой.