ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Лига Европы 2021/2022

«Посмотрим, что будет в Москве». Спаллетти обратился к скамейке «Спартака»

02 октября 2021, 09:49
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально отреагировал на поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (2:3).

После финального свистка Спаллетти выкрикнул фразу в адрес скамейки запасных «Спартака»: «We will see in Moscow». В переводе это означает: «Посмотрим, что будет в Москве». Данный эпизод попал в видео с закадровыми моментами матча, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

Кроме того, на пресс-конференции после игры Спаллетти заявил, что один из тренеров московского клуба насмехался над его командой.

Все новости
Адвокат Косты прокомментировал обыск в доме Диего
02 октября Комментарии3
Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи
01 октября Комментарии5
ОфициальноПоединок между «Ниццей» и «Марселем» доиграют в Труа
29 сентября Комментарии2
«Теперь это в прошлом». Кунде — о сорвавшемся переходе в «Челси»
29 сентября Комментарии1
Доннарумма — о недовольстве: «Смешно читать всю эту чушь о себе»
29 сентября Комментарии3
Президент «Сочи» — о словах Хашига: «Это бредовые высказывания»
28 сентября Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
алекс юдин
алекс юдин
вчера в 16:47
бум надеяться на лучшее
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 октября в 18:38
Можно по булкам получить, как когда-то от Широкова.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
02 октября в 16:54
Мне не понравился нападающий которого все хвалят и который забил 2 мяч в наши ворота, он забирая мяч оттолкнул нашего игрока и что то выкрикну. Этого редиску ,морковку я в Москве устрою ему теплый прием,его белокурые кудри 4 штуки будут пылать ,жди к....л
David Young
David Young ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
02 октября в 15:51
Уверен что морозз тоже.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 октября в 15:42
Время покажет , что будет в Москве. Но господин Мороз будет за Спартак это уж точно.
Morato Ronaldo
Morato Ronaldo
02 октября в 14:26
Если сотрудники клуба реально усмехались над Наполи , то это верх лицемерия и снобизма . Сотрудник команды, которая проигрывает в рпл многим другим командами, не могут себя вести . Спартак классно воспользовался удавлением. В равных составах шансов было намного меньше . Так что в Москве наполи бесспорно обыграет Спартак.
Roger Young
Roger Young
02 октября в 14:25
Хорошо смеется тот, кто смеется последним)
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ kts99 (раскрыть)
02 октября в 14:04
Мы это уже слыхали и читали
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 13:50
Нервная макаронина...Будет у вас два удаления!
pendulum47
pendulum47
02 октября в 13:49
ахахаххахахах 12 секунда в начале матча сильная))) сразу узнал Спартак)))
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
02 октября в 13:43
Что будет в Москве не ясно, а вот то что вы могли спокойно 1:4 влететь, это факт, так что скажите спасибо нашему голеодору Соболю, что он вас простил и привез бардак в концовку
antant1
antant1
02 октября в 13:33
Поживем увидим, Лучано. Успокойся) Помню Наполи с Марадоной (Мда как же оказывается это давно было, а как будто вчера) тоже считался фаворитом, но)
Zak11
Zak11
02 октября в 13:25, ред.
Да кто смеялся то над ними? Я кроме нытья на поле от Наполи вообще ничего не увидел. Зачем нашим тренерам смеяться над лидером Италии? Мы сейчас не в том положении.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
02 октября в 13:17
Это поражение поставит крест даже на чемпионстве. Ну не поверю я, что чемпионом Италии может стать команда, проигравшая дома Спартаку. Аха-ха)
yrasikos22
yrasikos22
02 октября в 12:51
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
02 октября в 12:40, ред.
из-за ограничений ( сейчас похоже снова гайки закручивать начнут) на открывашке футболистам не хватает поддержки трибун. при полном стадионе шансов против наполи у нас было бы побольше ( а то что итальянцы приедут мстить за первую игру нет ни каких сомнений😁) сейчас в группе всё запуталось и фаворит делит с лестером последнее место, к пятому туру когда будут играть в Москве Спартак с наполи наверняка у всех команд будут шансы попасть в весну и разборки с наполи на открывашке обещают быть очень интересными ( наконец можно будет и нам половить соперника на контр атаках, взламывать автобусы мы не научились хоть и при 1-0 в Неаполе в этот раз удалось сравнять счёт и выйти в перёд после того как игроки в голубых майках стали отбиваться всей командой, играя в меньшенстве) последний раз когда за Спартаком начинала охоту европейская команда был марсель, тогда мы их выйграли в гостях с чудесами в раме Диканя, в ответке в лужниках марсель отгрузил нам трёшку, надеюсь с наполи будет другая история
David Young
David Young ответ Максим Марченко (раскрыть)
02 октября в 12:40
Тут больше дело в том как он себя вёл, можно сказать потерял контроль над собой.
David Young
David Young ответ алекс юдин (раскрыть)
02 октября в 12:39
Лучше сильно не надеятся на удачу. Более безопасным и стабильным вариантом является следующее - делать максимум возможного и быть нацеленным на достижение результата.
berda2003
berda2003
02 октября в 12:24
он и с зенитом всем угрожал - обо76ся и удрал...
он, 56, разозлил спартак - проиграют, тем более под снегом...
Zhgoon
Zhgoon
02 октября в 12:15
Проиграл дома команде стоимостью как половина Осимхена, теперь истерит. Так бывает, когда выходишь на поле как на легкую прогулку, а потом прогораешь. Популярная ошибка недооценки маленького соперника. Неужто опытный Спалетти не обжигался на этом?
makkie
makkie
02 октября в 12:08
А что в Москве? Дожить еще нужно.
Если у Спартака будут потери каждую игру, боюсь, с Наполи придётся выставлять Спартак-2 и непотопляемого Максименко )))
4RT
4RT
02 октября в 11:49
В Москве будет прохладно,так что побегать всем придётся 😁
nikoladolgov
nikoladolgov
02 октября в 11:36
Конец ноября. Идет снег. Холодный северный ветер сшибает с головы лысого Спалетти остатки его кудрей.
А может мне возглавить Спартак - подумал он ?
Максим Марченко
Максим Марченко
02 октября в 11:21
И что не правильно сказал Спаллетти ? Он ,да и все видели как играла его команда до удаления ,у Спартака не было не единого шанса ,тотальное преимущество . Реванш будет жёстким ,для Спартака будет страшным сном .)
pele1981
pele1981
02 октября в 11:14
Ой, не говори гоп, Лучано, лучше не говори!)))
Caniggia
Caniggia
02 октября в 11:13
Спаллетти Спартаку: Посмотрим, что будет в Москве!
Спартак Спаллетти: А в Москве вы нам ещё за "пастухов" ответите!
Блоссия
Блоссия
02 октября в 11:10
И мы посмотрим. Надеюсь, что лично.
ABir
ABir
02 октября в 11:09
Незапланированное и обидное для Наполи домашнее поражение
алекс юдин
алекс юдин
02 октября в 11:07
надеемся на удачу
амурец
амурец
02 октября в 10:54
Если Спартак будет играть как в Неаполе то у Спаллетти нет шансов, но ведь это Спартак он может разорвать топ клуб у него дома и тут же слить заштатной команде на своём стадионе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100