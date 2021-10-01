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Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи

01 октября 2021, 14:06
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Защитник «Галатасарая» Патрик Ван Анхольт в twitter написал пост, посвященный Маттео Гендузи из «Марселя». Напомним, что две эти команды встречались в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок завершился со счётом 0:0.

Ван Анхольт толкнул Гендузи на краю штрафной площади, но рефери матча отменил свое первоначальное решение поставить пенальти, посоветовавшись с ассистентом VAR.

Разочарованный этим решением, Гендузи обратился к официальному представителю матча, требуя объяснений, прежде чем его оттащили товарищи по команде. Раздраженный Ван Анхольт решил об этом написать в социальных сетях:

VAR доказал, что ты ошибаешься, а ты смеешь ещё открывать рот. В следующий раз сорву с тебя парик.

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Все комментарии
David Young
David Young
01 октября в 17:59
Что-то это как-то не соответствует его возрасту, сказал как какой-то истеричный подросток наполненный желчью по отношению к сопернику.
barcamilan
barcamilan
01 октября в 17:57
патрик не плачь
A.S.A
A.S.A
01 октября в 15:18
Гендузи молодой,амбициозный игрок,но к сожалению часто попадает в скандалы
из-за своего языка....то игроков Брайтона "нищебродами"называл,когда играл за Арсенал,теперь на судью пер, хотя был не прав...как бы не помтавил крест на карьере за свой язык...
stanichnik
stanichnik
01 октября в 14:32
Мои поздравления победителям и призёрам в конкурсе прогнозов и отдельно слова благодарности за мастер-класс, полученный от участника сайта под ником "Василий-50".
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 14:13
Сейчас последует ответка.
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