Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи

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01 октября 2021, 14:06

Защитник «Галатасарая» в twitter написал пост, посвященный из «Марселя». Напомним, что две эти команды встречались в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок завершился со счётом 0:0.

Ван Анхольт толкнул Гендузи на краю штрафной площади, но рефери матча отменил свое первоначальное решение поставить пенальти, посоветовавшись с ассистентом VAR .

Разочарованный этим решением, Гендузи обратился к официальному представителю матча, требуя объяснений, прежде чем его оттащили товарищи по команде. Раздраженный Ван Анхольт решил об этом написать в социальных сетях: