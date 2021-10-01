Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи

Защитник «Галатасарая» Патрик Ван Анхольт в twitter написал пост, посвященный Маттео Гендузи из «Марселя». Напомним, что две эти команды встречались в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок завершился со счётом 0:0.
Ван Анхольт толкнул Гендузи на краю штрафной площади, но рефери матча отменил свое первоначальное решение поставить пенальти, посоветовавшись с ассистентом VAR.
Разочарованный этим решением, Гендузи обратился к официальному представителю матча, требуя объяснений, прежде чем его оттащили товарищи по команде. Раздраженный Ван Анхольт решил об этом написать в социальных сетях:
VAR доказал, что ты ошибаешься, а ты смеешь ещё открывать рот. В следующий раз сорву с тебя парик.
из-за своего языка....то игроков Брайтона "нищебродами"называл,когда играл за Арсенал,теперь на судью пер, хотя был не прав...как бы не помтавил крест на карьере за свой язык...
из-за своего языка....то игроков Брайтона "нищебродами"называл,когда играл за Арсенал,теперь на судью пер, хотя был не прав...как бы не помтавил крест на карьере за свой язык...