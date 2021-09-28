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Почеттино рассказал о конфликте между Неймаром и Мбаппе

28 сентября 2021, 10:45

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о конфликте, который случился между нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе.

Это фантастические игроки. Но такие конфликты случаются. Среди лучших игроков всегда бывают подобные ситуации. Но они лишь думают о том, как победить соперника.

Я разговаривал с обоими. Они, возможно, также разговаривали друг с другом. На фотографиях с тренировок они дурачатся друг с другом. Иногда происходят небольшие инциденты, это может вызвать настоящую волну в СМИ, но на самом деле это просто разговор.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 сентября в 14:40
у тренера команды звёзд - особые трудности !
протон
протон
28 сентября в 21:19
Почеттино там пресс - аташе или тренер?
sir_Alex
sir_Alex
28 сентября в 14:47
Помирятся.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
28 сентября в 11:44
Не выйдет команды из сборища миллионеров.
Incredulous
Incredulous
28 сентября в 10:55
Интересно, сам Почеттино понимает, что его роль в клубе сводится лишь к тому, чтобы рассказывать на публику, как в команде все прекрасно, что все дружат и помогают друг другу, и вообще, нет лучше клуба в мире, чем ПСЖ.
ДАША Д
ДАША Д
28 сентября в 10:54
Может искусственно создали конфликт для подогрева интереса к себе.
ОПС
ОПС
28 сентября в 10:52
В любом коллективе всегда возможны конфликты.
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