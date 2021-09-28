Почеттино рассказал о конфликте между Неймаром и Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о конфликте, который случился между нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе.
Это фантастические игроки. Но такие конфликты случаются. Среди лучших игроков всегда бывают подобные ситуации. Но они лишь думают о том, как победить соперника.
Я разговаривал с обоими. Они, возможно, также разговаривали друг с другом. На фотографиях с тренировок они дурачатся друг с другом. Иногда происходят небольшие инциденты, это может вызвать настоящую волну в СМИ, но на самом деле это просто разговор.