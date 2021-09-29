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«Теперь это в прошлом». Кунде — о сорвавшемся переходе в «Челси»

29 сентября 2021, 09:30

Защитник «Севильи» Жуль Кунде заявил о своей приверженности испанскому клубу после вопроса о несостоявшемся переходе в «Челси» в летнее трансферное окно.

Мы все знаем, что лето было беспокойным, я бы сказал, сложным. Но теперь это в прошлом. Я сосредоточен на команде.

Команда нуждается во мне, и мне тоже нужна команда, чтобы проявить себя лучше, и именно это я и пытаюсь сделать. До сих пор я доволен результатами команды и своими личными выступлениями, хотя я все еще могу стать лучше и провести лучший сезон, чем предыдущий.

Контракт Кунде с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.

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sv_1969
sv_1969
29 сентября в 09:33
Не срослось однако
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