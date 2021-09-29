«Теперь это в прошлом». Кунде — о сорвавшемся переходе в «Челси»

Защитник «Севильи» заявил о своей приверженности испанскому клубу после вопроса о несостоявшемся переходе в «Челси» в летнее трансферное окно.

Мы все знаем, что лето было беспокойным, я бы сказал, сложным. Но теперь это в прошлом. Я сосредоточен на команде.

Команда нуждается во мне, и мне тоже нужна команда, чтобы проявить себя лучше, и именно это я и пытаюсь сделать. До сих пор я доволен результатами команды и своими личными выступлениями, хотя я все еще могу стать лучше и провести лучший сезон, чем предыдущий.